Güzellik merkezlerinde 'hijyen' alarmı

Kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı, hijyenist Gülsüm Sözen, Türkiye'den kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarının katıldığı kongrede yüksek lisans tezi projesi olarak kendi yaptığı araştırmada, çalışanların çoğunun dezenfeksiyon konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını gördüklerini söyledi. Gülsüm Sözen, önceki yıl yapılan güzellik kongresinde, farklı sürelerdeki deneyimlere sahip işverenler, estetisyenler ve çalışanlar arasındaki anket çalışmasından çok çarpıcı sonuçlar çıktığını söyledi. Sözen, "Kullanılan aletlerin, gereçlerin, materyallerin dezenfeksiyonunda nasıl bir bilinç düzeyine sahip olduklarını ölçmeyi amaçladık. Sonuç çok enteresandı. Ultraviyole sistemlerden destek alan kişilerin oranı yüzde 37’lerdeyken dezenfektan solüsyon kullananlar yüzde 26 civarındaydı. Ama ciddi bir açık var ortada. Kalan yüzde 37'lik kesimin çok daha basit ve ilkel yöntemleri kullandıklarını tespit ettik. Kolonya bunların başında geliyor. Oysa kolonya bizim dezenfektan olarak kabul etmediğimiz bir şeydir" dedi.

Kuaför salonunda manikür hzimeti veren kişinin tezgahında mutlaka kolonya olması gerektiğini belirten Sözen, "Aslında çamaşır suyu en güzel dezenfektandır. 1'e 10 oranında sulandırdığınızda oldukça iyi sonuçlar verir aletlerin hijyeni açısından. Onun dışında, sadece suyla ya da deterjanlarla temizlik yaparak bunu sağlamaya çalışanlar bile var" diye konuştu. 'ULTRAVİYOLE CİHAZLAR DA DOĞRU KULLANILMIYOR' Neredeyse her kuaför ve güzellik merkezinde tezgah üstünde duran ultraviyole cihazların da doğru kullanılmadığını vurgulayan Sözen, şunları söyledi: 'Cihazın eğitimini almadan kullanıyorlar çünkü. Örneğin, bir manikür pedikür setini ultraviyole cihazının içine bırakmadan önce, mutlaka iyice temizlemesi, akan suyun altında üzerindeki partikülleri iyice yok etmesi gerekiyor. Daha sonra alkol ya da sulandırılmış çamaşır suyu gibi bir dezenfektanla silip cihaza bırakması lazım. Cihazda da yüzeylerini çevirmeleri gerekli. Çünkü ultraviyole ışınlar, sadece dokunduğu yüzeyi sterilize edebilir. Makasların, penslerin muhakkak ağızlarının açık olarak konması gerekir. Aletlerin cihazdan alındığı an bekletmeden kullanması gerekir. Bunların çoğu yapılmıyor' dedi. Güvenli hijyen için diğer seçeneklerden birinin de otoklavlar olduğunu belirten Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Otoklavlar, buhar basıncından destek alır. Özellikle kalıcı makyaj gibi uygulamaları yapan merkezlerin bu cihazları tercih etmesi gerekir.'

'ÇALIŞANLAR DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMELİ' İş yeri sahiplerinin, çalışanların sağlık kontrollerini mutlaka düzenli olarak yaptırması gerektiği konusunda da uyarı yapan Gülsüm Sözen, şöyle devam etti: 'Çalışanların da kendi kişisel bakımlarını çok iyi yapıyor olmaları lazım. En basiti el yıkama konusu. 'Ya bu da konuşulacak konu mu?' deyip aslında çok basitmiş gibi atlanır. Oysa en çok bulaşı sağlayan, ellerimizdir. Eldiven kullanıyor bile olsak önce ellerimizin temizliğini gerçekleştirip sonrasında eldivenleri takmak gerekir. Ayrıca tırnak bakımları, saçlarının bakımı, hizmet verirken saçlarının toplu olması çok önemli detaylardan biri. Çok fazla takı, aksesuar takmamaları, önlük kullanmaları, hijyen koşulları açısından çok önemli. Kalıcı makyaj vb uygulamalarda kullanılan boyalar, ilaç benzeri ambalajlarda tedarik edilen boyalardan olmalı. Merdiven altı ürün olup olmadığına dikkat edilmeli. Malzemelerin temin edildiği firmanın sağlık koşullarının nasıl olduğundan çok emin olunması lazım. Sağlık otoritelerince onaylanmış, çeşitli testlerden geçirilmiş, Ar-Ge çalışması aşamasındayken tüm detayların, ölçümlerin yapılmış olması ve içeriklerinin çok iyi biliniyor olması gerekli. Her bir birey için, tek kullanımlık kaplar içerisinde formüle edip kullanılmalı. Her seferinde aynı boya kabı kullanılıyor maalesef.'