HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güzellik salonuna polis baskını: Böyle kaçtılar!

Güzellik salonuna polis baskını: Böyle kaçtılar!

29.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi. Müşteriler ise yangın çıkışından kaçarken görüntülendi.

İngiltere'nin Cwmbran kentinde karantina kuralını ihlal eden bir güzellik salona polis baskın düzenledi. Polis baskını üzerine, güzellik salonundaki 8 müşteri, yangın çıkışından kaçarken görüntülendi. Cwmbran Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, salonun faaliyette olduğuna dair ihbar alındığını, salona giden polis memurlarının salona giren müşterileri görmesinin ardından işyerinin arka kapısından çıktığını belirtti.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güzellik salonundaki 8 müşterinin önlüklerle panik içinde kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cwmbran Polis Merkezi, salon sahibinin 1000 sterlin, 3 müşterinin de para cezasına çarptırıldığını kalan 5 kişinin de kimliklerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Etiyopya'da yeni bir sıtma sineği türü ortaya çıktıEtiyopya'da yeni bir sıtma sineği türü ortaya çıktı
Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Melania Trump ekibi kurdu!

Melania Trump ekibi kurdu!

The Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni görevi bırakıyor

Genel Yayın Yönetmeni görevi bırakıyor!

Koronanın iki mutasyonu aynı anda görüldü

Koronanın iki mutasyonu aynı anda görüldü

ABD Başkanı Biden, Trump'ın Kudüs kararına dokunmadı

ABD Başkanı Biden, Trump'ın Kudüs kararına dokunmadı

Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti

Bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir 'öz' keşfetti

Kaddafi’nin gelini yine dehşet saçtı!

Kaddafi’nin gelini yine dehşet saçtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.