Son dakika | Cesetler peş peşe bulundu! Osmaniye'de tüyleri diken diken eden sabah: Evin etrafından geçerken gördüler

Son dakika haberi: Evin önünden geçen vatandaşlar yerdeki cesedi görünce hızla ekiplere bildirdi. Cesetlerin Yusuf Özerli (46), eşi Şadiye Özerli ( 41) ve kayınbiraderi Hacı Ahmet Cengiz'e ait olduğu belirlendi.
Olay, Sumbas’ın Gaffarlı köyü Şırnak mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Silahla vurulmuş olan bir şahsın ev çevresinde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler; ev içerisinde 2, çevredeyse 1 şahsın cesediyle karşılaştı.
Şahısların kimlik tespitinde; 46 yaşındaki Yusuf Özerli, eşi 41 yaşındaki Şadiye Özerli ve ayınbiraderi Hacı Ahmet Cengiz olduğu belirlendi. (İHA)