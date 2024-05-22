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  4. Son dakika | Cesetler peş peşe bulundu! Osmaniye'de tüyleri diken diken eden sabah: Evin etrafından geçerken gördüler

Son dakika | Cesetler peş peşe bulundu! Osmaniye'de tüyleri diken diken eden sabah: Evin etrafından geçerken gördüler

22.05.2024 10:08
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Son dakika haberi: Osmaniye evde ve çevresinde bulunan cesetlerin gizemini konuşuyor! Sumbas ilçesinde bir evin içinde iki, çevresinde de bir ceset bulundu. Üç cesedin de silahla vurulduğu belirlendi.

Son dakika | Cesetler peş peşe bulundu! Osmaniye'de tüyleri diken diken eden sabah: Evin etrafından geçerken gördüler

Son dakika haberi: Evin önünden geçen vatandaşlar yerdeki cesedi görünce hızla ekiplere bildirdi. Cesetlerin Yusuf Özerli (46), eşi Şadiye Özerli ( 41) ve kayınbiraderi Hacı Ahmet Cengiz'e ait olduğu belirlendi.

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EVİN ETRAFINDA CESET FARK ETTİLER

Olay, Sumbas’ın Gaffarlı köyü Şırnak mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Silahla vurulmuş olan bir şahsın ev çevresinde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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EKİPLER DİĞER CANSIZ BEDENLERİ BULDU

Olay yerine giden ekipler; ev içerisinde 2, çevredeyse 1 şahsın cesediyle karşılaştı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şahısların kimlik tespitinde; 46 yaşındaki Yusuf Özerli, eşi 41 yaşındaki Şadiye Özerli ve ayınbiraderi Hacı Ahmet Cengiz olduğu belirlendi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye ceset
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