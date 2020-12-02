KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Güzellik salonunun önünden bile geçmeyeceksiniz! Evde manikürün 5 püf noktası

Güzellik salonunun önünden bile geçmeyeceksiniz! Evde manikürün 5 püf noktası

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güzellik salonlarında yapılan profesyonel manikürü evde yapmak öyle sandığınız gibi çok da zor değil. Tek bilmeniz gereken doğru adımlar ve birkaç küçük ipucu. İşte göz alıcı tırnaklara sahip olmanız için yapmanız gerekenler…

Güzellik salonunun önünden bile geçmeyeceksiniz! Evde manikürün 5 püf noktası

Kişisel bakımına önem veren kadınlar için manikürün ne kadar büyük bir önem taşıdığından bahsetmeye gerek yok sanırım. Peki, gün içerisinde her daim ön planda olan elleriniz için her daim kuaföre mi koşmanız gerekiyor? Bizce bu sorunun cevabı hayır! Gelin evde manikür yapımının 5 püf noktasına bakalım.

TIRNAK TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Manikür işleminin ilk aşamasında tırnakların yüzeysel olarak temizliği büyük önem taşır. Bu nedenle ellerinizde oje varsa ojeleri güzelce çıkarmalı ve ellerinizi yıkadıktan sonra birkaç dakika boyunca ellerinizi nemlendirici olan ılık bir suyun içinde bekletmelisiniz. Yaptığınız bu işlem ile etlerinizin yumuşayarak daha kolay temizlenmesine yardım etmiş olacaksınız. Tırnaklarınızı beklettiğiniz suyun içerisine 1-2 damla limon suyu ekleyerek tırnaklarınızın daha güçlü olmasını da sağlayabilirsiniz.

GEREKLİ DURUMLARDA TIRNAĞINIZI KESİN

Eğer tırnaklarınız çok fazla uzadıysa hem görüntüsü açısından hem de daha hijyenik olması için kesmeniz iyi bir seçim olabilir. Tırnaklarınızı düzenli olarak kesmeniz tırnaklarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzamasını da sağlar. Ayrıca tırnaklarınıza uygulayacağınız bu işlem manikürü daha verimli kılar. Tırnağınızı çok derinden kesmemek için keserken ellerinizin kuru olması, işinizi fazlasıyla kolaylaştıran bir püf noktadır. Kesme işleminden sonra ellerinizi sabunlu su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.

TÖRPÜLEME VAKTİ GELDİ

Tırnak şeklinize göre ister kare, ister oval, isterseniz de diğer şekillendirme yöntemlerine göre tırnaklarınızı törpülemeye başlayabilirsiniz. Törpü, kesimden sonra oluşan pürüzlerin gitmesini sağlayacaktır. Metal törpü dışında aldığınız setin içinde yer alan çift taraflı sünger törpü ile tırnaklarınızın yüzeyini parlatmak için kullanabilirsiniz. Bu sünger törpü ile ojelerden oluşan tırnak sararmalarından da kurtulabilirsiniz. Törpülemenin en püf noktası, törpüleme esnasında aynı yöne doğru kuralını unutmamaktır. Sürekli farklı yönlere doğru törpülemeye başlarsanız tırnaklarınız biçimsiz uzamaya başlar.

ETLERE SAVAŞ AÇIN

Tırnaklar yediğimiz besinler sayesinde sürekli beslendiği için dip kısımlarında etler oluşur. Bu etleri temizlemenin en kolay yolu ise manikür pensesidir. Manikür pensesini hafif dokunuşlar yaparak kullanabilirsiniz. Kolay temizleyebilmek için tırnaklarınızı nemlendirebilirsiniz.

NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Manikürden sonra uygulayacağınız nemlendirici ile tırnaklarınızın ihtiyacı olan vitaminleri verebilir ve tırnaklarınızın daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Gün içerisinde kullandığınız nemlendirici bir krem işinizi görecektir. Tırnaklarınızı kestiniz, etlerinizi temizlediniz ve törpülediniz. Sizce manikür işleminiz bitti mi? Tabii ki de hayır! Tüm işlemlerden sonra da ellerinizi ılık ve sabunlu su ile yıkamalı ve manikür esnasında oluşan atıklardan elinizi arındırmalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
6 bin TL'ye satılıyor! 'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'6 bin TL'ye satılıyor! 'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'
25 Kasım 2020 Çarşamba burç yorumları25 Kasım 2020 Çarşamba burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...
Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...
Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'
Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Saçı ve kirpikleri kısa sürede uzatıyor! Masamızın vazgeçilmezi çayı...
Saçı ve kirpikleri kısa sürede uzatıyor! Masamızın vazgeçilmezi çayı...
Neler deniyorlar neler! Kimi kokusuyla, kimi de...
Neler deniyorlar neler! Kimi kokusuyla, kimi de...
Karısı ikiz doğururken o ofise gitti
Karısı ikiz doğururken o ofise gitti
İlginizi Çekebilir
Ağdanızı erkekler yapsaydı ne hissederdiniz?
Ağdanızı erkekler yapsaydı ne hissederdiniz?
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Buzluğa bozuk para koymayı unutmayın! Bakın neler oluyor
Buzluğa bozuk para koymayı unutmayın! Bakın neler oluyor
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev yapımı doğal mı doğal! Şekerden ağda yapılışı
Evde olan malzemelerle yaptık! Hadi yapıştıralım
Süt kaymağı mucizesi! Yüzünüzdeki değişim dakikalar sonra ortada
Süt kaymağı mucizesi!
6 bin TL değerindeki ceket alay konusu oldu: Bulaşık eldiveni mi yaptınız?
6 bin TL'ye satılıyor! 'Bulaşık eldiveni mi yaptınız?'
G-string gelinliğe tepki: Kim poposunu göstermek ister ki?
G-string gelinliğe tepki: Kim poposunu göstermek ister ki?
Sirkeli şifa! Sorunlu ayak kalmayacak
Sirkeli şifa! Sorunlu ayak kalmayacak
Gözlerinizi daha anlamlı kılmak için 7 önemli sır
Gözlerinizi daha anlamlı kılmak için 7 önemli sır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.