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Güzellik uykusuna makyajla yatmayın! Makyajla uyumak cildinize neler yapıyor biliyor musunuz?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Makyajda uyumayla ilgili uyarıları hepimiz duymuşuzdur, peki neden bu kadar kötü? Hem video ile anlatmaya çalıştık hem de daha fazla zararlarından bahsederek asla makyajla uyumamanız gerekenleri sıraladık.

Yorucu bir günün ardından hemen yatağa girip uyuma istediği hepimizde sık sık olan bir durum. Uyku çoktan bastırmışken yüzümüzü yıkamaksa yapmak istediğimiz en son şey. Bu güzelliğin temel kuralı, ama gerçekten ne kadar kötü? Makyajla uyumanın cilde verdiği zararları bir bir anlattık.

Yüzünüzü temizlemeden uyumak cildiniz üzerinde çok büyük olumsuz etkilere sahiptir. Siz uyurken, cilt hücreleriniz özenle onarmak ve yenilenmek için çalışır. Ancak makyajdan kaynaklanan bakteri ve kirleticiler mikro sirkülasyonun meydana gelmesini önler.

GÖZENEKLERİ TIKIYOR, ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR

Siz uyurken hücre yenilenme süreci saç köklerinin yağlanmasına ve yağın cildinizin yüzeyine akmasına neden olur. Kalan makyaj, yağı hapsederek tıkanmış gözeneklere ve çatlaklara neden olur. Makyaj, gün boyunca çevreye maruz kalan kirleticilerle de karışır. Bu yan ürünler cildinizi parçalar ve sivilceye neden olan bakterileri gözeneklerinize çeker. Ek olarak, fondöten ve kalın, yağ bazlı astarlar genellikle siyah nokta üretir ve cansız cilde neden olur. Ayrıca aktif bir sivilcen varken makyajla uyumak enfeksiyona neden olabilir. Uyumadan önce makyajınızı çıkararak cilt iltihabı, kuruluk ve kırılmaları önleyebilirsiniz.

ERKEN YAŞLANMAYA YOL AÇIYOR

Hücre yenilenme sürecinde, cildiniz eski hücreleri dökerken yeni cilt hücreleri yüzeye doğru itilir. Makyaj bu ölü cilt hücrelerini hapsederek cildinizin yaşlanmış görünmesine neden olurken mat bir ten bırakır. Gün boyunca kir ve makyaj oksidatif stresten mahsur kalır ve cilt bariyerinin bozulmasına neden olur. Makyajla uyumak, cildin bu çok ihtiyaç duyulan yenilenmeyi önleyerek sağlıklı kolajenin parçalanmasına neden olur. Işık ciltten yansıyamaz ve cildinizin yaşlı ve pürüzlü görünmesine neden olur. Makyaj, hücre yenilenmesini kesintiye uğrattığı için ince çizgiler ve kırışıklıklar oluşabilir. Cildinizin parlak ve genç görünmesini sağlamak için makyajınızı kaldırarak cildinizin gençleşmesine izin verin!

GÖZ ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLUR, KİRPİKLERİN DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR

Kalan göz makyajı, göz dokusunu tahriş edebilir ve göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Maskara ve eyeliner, göz kapaklarınızdaki minik kıl köklerini ve yağ bezlerini tıkar. Maskarayı çıkarmada başarısız olduğunuzda, kirpikler kırılgan hale gelir ve daha hızlı kopabilir.

YASTIK ÜZERİNDE KİR VE BAKTERİ ÜRETİR

Kalan makyaj yastığınızda yağların, tozların, kimyasalların ve bakterilerin birikmesine neden olur. Makyajda bulunan boyalar ve parfümler yağlı saç ve cilt üretirken kızarıklıklar oluşturabilir.

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