Güzellik uykusuna makyajla yatmayın! Makyajla uyumak cildinize neler yapıyor biliyor musunuz?

Yorucu bir günün ardından hemen yatağa girip uyuma istediği hepimizde sık sık olan bir durum. Uyku çoktan bastırmışken yüzümüzü yıkamaksa yapmak istediğimiz en son şey. Bu güzelliğin temel kuralı, ama gerçekten ne kadar kötü? Makyajla uyumanın cilde verdiği zararları bir bir anlattık.

Yüzünüzü temizlemeden uyumak cildiniz üzerinde çok büyük olumsuz etkilere sahiptir. Siz uyurken, cilt hücreleriniz özenle onarmak ve yenilenmek için çalışır. Ancak makyajdan kaynaklanan bakteri ve kirleticiler mikro sirkülasyonun meydana gelmesini önler.

GÖZENEKLERİ TIKIYOR, ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR

Siz uyurken hücre yenilenme süreci saç köklerinin yağlanmasına ve yağın cildinizin yüzeyine akmasına neden olur. Kalan makyaj, yağı hapsederek tıkanmış gözeneklere ve çatlaklara neden olur. Makyaj, gün boyunca çevreye maruz kalan kirleticilerle de karışır. Bu yan ürünler cildinizi parçalar ve sivilceye neden olan bakterileri gözeneklerinize çeker. Ek olarak, fondöten ve kalın, yağ bazlı astarlar genellikle siyah nokta üretir ve cansız cilde neden olur. Ayrıca aktif bir sivilcen varken makyajla uyumak enfeksiyona neden olabilir. Uyumadan önce makyajınızı çıkararak cilt iltihabı, kuruluk ve kırılmaları önleyebilirsiniz.