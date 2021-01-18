Güzellik uykusuna makyajla yatmayın! Makyajla uyumak cildinize neler yapıyor biliyor musunuz?

Yorucu bir günün ardından hemen yatağa girip uyuma istediği hepimizde sık sık olan bir durum. Uyku çoktan bastırmışken yüzümüzü yıkamaksa yapmak istediğimiz en son şey. Bu güzelliğin temel kuralı, ama gerçekten ne kadar kötü? Makyajla uyumanın cilde verdiği zararları bir bir anlattık.
Yüzünüzü temizlemeden uyumak cildiniz üzerinde çok büyük olumsuz etkilere sahiptir. Siz uyurken, cilt hücreleriniz özenle onarmak ve yenilenmek için çalışır. Ancak makyajdan kaynaklanan bakteri ve kirleticiler mikro sirkülasyonun meydana gelmesini önler.
Siz uyurken hücre yenilenme süreci saç köklerinin yağlanmasına ve yağın cildinizin yüzeyine akmasına neden olur. Kalan makyaj, yağı hapsederek tıkanmış gözeneklere ve çatlaklara neden olur. Makyaj, gün boyunca çevreye maruz kalan kirleticilerle de karışır. Bu yan ürünler cildinizi parçalar ve sivilceye neden olan bakterileri gözeneklerinize çeker. Ek olarak, fondöten ve kalın, yağ bazlı astarlar genellikle siyah nokta üretir ve cansız cilde neden olur. Ayrıca aktif bir sivilcen varken makyajla uyumak enfeksiyona neden olabilir. Uyumadan önce makyajınızı çıkararak cilt iltihabı, kuruluk ve kırılmaları önleyebilirsiniz.
Hücre yenilenme sürecinde, cildiniz eski hücreleri dökerken yeni cilt hücreleri yüzeye doğru itilir. Makyaj bu ölü cilt hücrelerini hapsederek cildinizin yaşlanmış görünmesine neden olurken mat bir ten bırakır. Gün boyunca kir ve makyaj oksidatif stresten mahsur kalır ve cilt bariyerinin bozulmasına neden olur. Makyajla uyumak, cildin bu çok ihtiyaç duyulan yenilenmeyi önleyerek sağlıklı kolajenin parçalanmasına neden olur. Işık ciltten yansıyamaz ve cildinizin yaşlı ve pürüzlü görünmesine neden olur. Makyaj, hücre yenilenmesini kesintiye uğrattığı için ince çizgiler ve kırışıklıklar oluşabilir. Cildinizin parlak ve genç görünmesini sağlamak için makyajınızı kaldırarak cildinizin gençleşmesine izin verin!
Kalan göz makyajı, göz dokusunu tahriş edebilir ve göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Maskara ve eyeliner, göz kapaklarınızdaki minik kıl köklerini ve yağ bezlerini tıkar. Maskarayı çıkarmada başarısız olduğunuzda, kirpikler kırılgan hale gelir ve daha hızlı kopabilir.
Kalan makyaj yastığınızda yağların, tozların, kimyasalların ve bakterilerin birikmesine neden olur. Makyajda bulunan boyalar ve parfümler yağlı saç ve cilt üretirken kızarıklıklar oluşturabilir.
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