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Güzellik uzmanları uyarıyor: Sivilceleri sıkmak, dudakları dolgunlaştırmak için kirpik kıvırıcısı kullanmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Sosyal medyada son birkaç gündür tuhaf bir güzellik çılgınlığı yaşanıyor. Buna göre kirpik kıvırıcısı kullanarak akneler sıkılıyor, dudak dolgunlaştırılıyor. Uzmanlarsa uyarıyor: Kullanmayın!

Güzellik uzmanları uyarıyor: Sivilceleri sıkmak, dudakları dolgunlaştırmak için kirpik kıvırıcısı kullanmayın

YouTube hesabı 5-Minute Magic tarafından yayınlanan siyah nokta sıkma ve dudak dolgunlaştırma yöntemi iki milyondan fazla kez görüntğlendi. Ancak bu tür hareketler oldukça riskli.

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Konu hakkında İngiliz The Sun gazetesine konuşan Dermatolog Dr. Anton Alexandroff, 'bu videoyu gördüğümde şaşkınlık yaşadığımı söyleyebilirim. Milyonlarca kez izlenmiş video böyle bir akımın doğmasına neden oluyor. Ancak yara izleri, iltihaplanmalar daha da kötüsü ciddi komplikasyonlar yaşanabilir. Sıkarken daha fazla siyah nokta oluşumuna da neden olabilirsiniz. Dudaklarınızı sıkmanız ise dokularda morarmaya bununla birlikte iç kanamaya neden olabilir' diye konuşuyor.

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Videoya yorum yapan kullanıcılarsa bu yöntemi kullanan kişileri eleştirdi. Bir kullanıcı 'ruj denilen bir sihir varken neden dudaklarımı bu şekilde kırmızıya çevireyim?' derken bir diğer kullanıcı, 'kirpik kıvırıcı kullanarak dudaklarımı sıkmak yerine dudak parlatıcısı almayı tercih ederim' dedi.

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Uzmanlar ciltte yaşanan bir sorun halinde doktora danışılmasını öneriyor.

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