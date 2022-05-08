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Güzergahını değiştirdi, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

08.05.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Şoför davranışı takdir topladı. Öte yandan hastaneden tedavi altına alınan yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güzergahını değiştirdi, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Alanyurt-İnegöl yolunda halk otobüsüne binen Meral Y. (38), aniden fenalaştı.

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GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRİP HASTANEYE SÜRDÜ

Durumu fark eden otobüs şoförü Niyazi Ateş, güzergahını değiştirerek yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

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Hastanede tedavi altına alınan Meral Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medyadan, otobüs şoförünü tebrik ederek, "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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