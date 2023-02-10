Haarp ne demek? Haarp saldırısı ne anlama geliyor? Haarp ile yapay deprem mümkün mü?

Kahramanmaraş depremi sonrası Haarp sistemi gündeme geldi. Vatandaşlar 'Haarp deprem yaratır mı? Kahramanmaraş depremini Haarp mi çıkardı?' soruları araştırıyorlar. Haarp saldırısı ihtimali olabileceğini düşünenler araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Haarp nedir? Haarp saldırısı ne anlama geliyor? Haarp ile yapay deprem mümkün mü? İşte merak edilen o bilgiler...

HAARP NEDİR?

Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı adıyla bilinen HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Alaska eyaletinin en büyük üniversitesi Alaska Fairbanks ve Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı tarafından finanse edilmiş, aktif aurora tabanlı, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürüldüğü iddia edilen çalışmadır. İngiliz havacılık şirketi BAE Systems tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

HAARP SALDIRISI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu cihaz yüksek frekans bandında çalışan yüksek güçlü bir radyo vericisidir. IRI ile iyonosferin limitli bir bölgesi uyarılabilir. Merkezde yüksek frekansta radyo sinyali yayınlayabilen toplam 180 adet anten bulunmaktadır.

IRI ile iyonosferi anten gibi kullanarak düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar yaratılabilir ve zayıf kuzey ışıkları (aurora) benzeri parlamalar elde etmek mümkündür.

HAARP İLE YAPAY DEPREM MÜMKÜN MÜ?

HAARP projesi iklim kontrol silahı olması ve yapay deprem, zihin kontrolü yaratabilmesi gibi birçok komplo teorisine konu olmuştur. Bir kısım bilim insanları ve eleştirmenler tarafından bu iddiaların eksik veya hatalı bilgiye dayandığı, iddiaların tesisin kabiliyetlerinin çok üzerinde olduğu ve doğa biliminin kapsamını aştığı iddia edilmiştir.

Stanford Üniversitesi profesörü, Türk bilim insanı Umran İnan, Popular Science dergisine verdiği demeçte iklim kontrolü ile ilgili komplo teorilerinin "tamamen yanlış bilgiye dayandığını" belirtmiş ve "Dünya gezegeninin (meteorolojik) sistemlerini ne yapsak bozamayız. Her ne kadar HAARP'ın yaydığı radyasyon çok büyük de olsa, bir şimşeğin gücü ile kıyaslandığında çok küçüktür ve tüm dünyada saniyede 50 ila 100 şimşek çakmaktadır, HAARP'ın yoğunluğu çok küçük" açıklamasını yapmıştır.

