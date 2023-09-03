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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler, konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

03.09.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı serisinin devam filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları ve konusu, filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Hababam Sınıfı'ndaki öğrencilerin hayatının anlatıldığı film, yayınlandığı her dönemde büyük bir ilgi ile izleniyor. 1978yılı yapımı olan filmin yönetmenliğini Kartal Tibet yaptı. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler, konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Münir Özkul, Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolde olduğu filmin senaryosu Sadık Şendil'e ait. Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, büyük kitleler tarafından izlendi. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları, konusu ve Show TV yayın akışı...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Münir Özkul,

Şener Şen,

İlyas Salman,

Adile Naşit,

Perran Kutman

Şevket Altuğ

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HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Tarkan
14:45 Yerli Sinema Çiçek Abbas
16:30 Yerli Sinema Aslan Bacanak
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo
23:45 Yerli Sinema Ağır Romantik
01:45 Yerli Sinema Aslan Bacanak
03:15 Yerli Sinema Çiçek Abbas


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