Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler, konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Münir Özkul, Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrolde olduğu filmin senaryosu Sadık Şendil'e ait. Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, büyük kitleler tarafından izlendi. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları, konusu ve Show TV yayın akışı...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Münir Özkul,

Şener Şen,

İlyas Salman,

Adile Naşit,

Perran Kutman

Şevket Altuğ

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan

14:45 Yerli Sinema Çiçek Abbas

16:30 Yerli Sinema Aslan Bacanak

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo

23:45 Yerli Sinema Ağır Romantik

01:45 Yerli Sinema Aslan Bacanak

03:15 Yerli Sinema Çiçek Abbas



