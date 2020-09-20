Haber Global canlı yayını karıştı! Selman Öğüt-Erhan Ertürk tartışması damga vurdu

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Müzakere' programına Doç.Dr. Selman Öğüt ile Erhan Ertürk arasındaki gerilim damga vurdu.

Moderatör Ertürk tarafından konuşturulmadığı ve sürekli lafının kesildiğini söyleyen Öğüt, 'Provakasyon yapmayacaksın' dedi. Ertürk bu iddiaları kabul etmezken Öğüt, 'Size yakışıyor mu Erhan bey? Ayıptır yahu, insanları hedef göstermeyeceksin' sözleriyle Erhan Ertürk'e tepki gösterdi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Yaşanan tartışma sonrası Doç.Dr. Selman Öğüt, Erhan Ertük'ün 'Lütfen oturun' sözlerine rağmen canlı yayını terk etti.

