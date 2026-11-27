Alışverişinizi tamamlamadan önce sepette ekstra indirim sağlayan aktif kupon kodlarını kullanmak, özellikle elektronik, giyim ve aksesuar kategorilerinde ciddi bir fiyat avantajı yaratıyor. Nespresso ve Camper fırsatlarından Valentino, Lego ve Asus’a kadar dikkat çeken kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz.
- Dyson'da sadece bugüne özel hediye süpürge fırsatını görmek için buraya tıklayın.
- Özel günler için hediye bakıyorsanız Prada'daki bu kampanyayı mutlaka göz atın. İlk defa %40 indirime ek sepette %15 indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.
- Camper ayakkabılarda fiyatlar dipte! %55'e varan büyük indirim bu gece bitiyor, ürünler burada.
- Lenovo laptoplarda LENOVO3000 koduyla 3.000 TL indirim kazanmak için buraya tıklayın.
- Nespresso kahve makinelerinde %50'ye varan büyük indirimler bu gece bitmeden buradan inceleyin.
- CAT botlarda %50'ye varan büyük indirim bugün sonlanıyor. Ürünler burada.
- Lego setlerinde %40 net indirime buradan göz atabilirsiniz.
- Asus Gaming laptoplarda Kasım fırsatlarına ek GAMİNG3000 koduyla 3.000 TL indirim yakalamak için ürünleri inceleyin.
- Valentino parfümlerde %30+%15 sepet indirimleri bitmeden favori kokularınızı buradan sepete ekleyin.
- Boyner mağazasında 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde BOYNER500 koduyla sepette 500 TL indirim kazanmak için ürünlere göz atın.
- Casio saatlerde 500SAAT koduyla 500 TL indirim yakalamak için buraya tıklayın.
- Seçili UGG ürünlerinde UGG300 koduyla 300 TL indirimi kaçırmamak için modelleri keşfedin.
- Mavi ürünlerinde 800 TL ve üzeri sepetlerde MAVİ200 koduyla 200 TL indirim fırsatını değerlendirmek için kampanyayı inceleyin.
- Superstep'te efsane kasım indirimlerine özel en sevilen marka ve modellerdeki büyük indirimi buradan inceleyin.
- Kiperin kolajenlerde %40 indirime ek 2. üründe %50 indirim ve KİPERİN300 kod fırsatıyla en dip fiyatlar burada.
- Prada, Miu Miu ve Tiffany & Co. gözlüklerde GOZLUK1500 koduyla 1.500 TL indirim fırsatından yararlanmak için sayfaya gidin.
- U.S. Polo Assn. ürünlerinde %60 indirime ek 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500USPA koduyla indirim kazanmak için ürünlere göz atın.
- Gucci ve Bottega Veneta gözlüklerde GUREL1500 koduyla 1.500 TL indirim kazanmak için ürünleri inceleyin.
- Seçili Casper bilgisayar modellerinde indirime ek CASPER2000 koduyla ekstra avantaj yakalamak için sayfayı ziyaret edin.
- Pierre Cardin'de 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde PC500 koduyla 500 TL indirim sağlamak için modelleri görün.
- Seçili giyim ürünlerinde 800 TL ve üzeri alışverişlerde YAKIŞTI200 koduyla 200 TL indirim almak için seçeneklere göz atın.
- Saat, gözlük ve aksesuar kategorisinde 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde AKSESUAR500 koduyla 500 TL indirim yakalamak için sayfaya gidin.
- Columbia'dan Salomon'a tüm aktif giyim markalarında 800 TL ve üzeri sepetlerde AKTİF200 koduyla 200 TL indirim fırsatından yararlanmak için sayfayı ziyaret edin.
Bu içerik 27 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.