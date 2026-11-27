Alışverişinizi tamamlamadan önce sepette ekstra indirim sağlayan aktif kupon kodlarını kullanmak, özellikle elektronik, giyim ve aksesuar kategorilerinde ciddi bir fiyat avantajı yaratıyor. Nespresso ve Camper fırsatlarından Valentino ve Asus’a kadar dikkat çeken kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz.

Dyson'da bugün son bulacak hediye süpürge fırsatını görmek için buraya tıklayın.

Casper bilgisayar modellerinde son kasım indirim avantajını yakalamak için sayfayı ziyaret edin.

Özel günler için hediye bakıyorsanız Prada'daki bu kampanyayı mutlaka göz atın. %30 indirime ek sepette SONFIRSAT400 kod fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

Camper ayakkabılarda fiyatlar dipte! %55'e varan büyük indirim bitmeden favorilerinizdeki modeli sepetinize atın, ürünler burada.

Nespresso kahve makinelerinde %50'ye varan büyük indirimler bu gece bitmeden buradan inceleyin.

CAT botlarda %50'ye varan büyük indirimde son şans. Ürünler burada.

Valentino parfümlerde %30 net indirimine ek sepette SONFIRSAT400 kod fırsatı bitmeden favori kokularınızı buradan sepete ekleyin.

Boyner mağazasında 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde BOYNER500 koduyla sepette 500 TL indirim kazanmak için ürünlere göz atın.

koduyla sepette 500 TL indirim kazanmak için ürünlere göz atın. Casio saatlerde 500SAAT koduyla 1.200 TL'de 500 TL indirim yakalamak için buraya tıklayın.

koduyla 1.200 TL'de 500 TL indirim yakalamak için buraya tıklayın. Seçili UGG ürünlerinde UGG300 koduyla 300 TL indirimi kaçırmamak için modelleri keşfedin.

koduyla 300 TL indirimi kaçırmamak için modelleri keşfedin. Mavi ürünlerinde 800 TL ve üzeri sepetlerde MAVİ200 koduyla 200 TL indirim fırsatını değerlendirmek için kampanyayı inceleyin.

koduyla 200 TL indirim fırsatını değerlendirmek için kampanyayı inceleyin. Superstep'te efsane kasım indirimlerine özel en sevilen marka ve modellerdeki %50'ye varan büyük indirimi buradan inceleyin.

Kiperin kolajenlerde %40 indirime ek 2. üründe %50 indirim ve KİPERİN300 kod fırsatıyla en dip fiyatlar burada.

kod fırsatıyla en dip fiyatlar burada. Prada, Miu Miu ve Tiffany & Co. gözlüklerde GOZLUK1500 koduyla 1.500 TL indirim fırsatından yararlanmak için sayfaya gidin.

koduyla 1.500 TL indirim fırsatından yararlanmak için sayfaya gidin. Gucci ve Bottega Veneta gözlüklerde GUREL1500 koduyla 1.500 TL indirim kazanmak için ürünleri inceleyin.

Bu içerik 29 Kasım 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.