Haberleşmenin En Kolay Yolu Hotmail Nedir, Nasıl Kullanılır?

Eğer siz de Hotmail üzerinden e-posta işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız kısa bir süre içerisinde Hotmail hesabı açabilirsiniz. Sizler için yazımızda; Hotmail.com giriş, Hotmail gelen kutusu, Hotmail şifresi nasıl değiştirilir gibi soruların cevaplarını açıkladık. İşte farklı detayları ile Hotmail…

Hotmail’de Oturum Nasıl Açılır? Hotmail Oturum Açma Linki 2022

Hotmail artık ‘’outlook’’ olarak kullanıcılarına hizmet veriyor. Hotmail’de oturum açmak için outlook giriş linki üzerinden giriş işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hotmail giriş işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Hotmail’de oturum açmak için hotmail giriş linkine tıklamanız gerekiyor. Linke tıkladıktan sonra ‘’Oturum açma’’ sayfasına yönlendirileceksiniz.

Hotmail oturum aç sayfasına geldikten sonra; sayfanın sağ üst kısmında yer alan ‘’Oturum aç’’ butonuna tıklamanız gerekiyor.

Ardından e-posta adresinizi girerek ‘’ileri’’ butonuna tıklamanız yeterli.

İleri butonuna tıkladıktan sonra parolanızı da girerek Hotmail’de oturum açma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Popüler Çevrimiçi Haberleşme Platformu Hotmail Nedir?

Popüler çevrimiçi haberleşme platformu hotmail.com, 1955 yılında Jack Smith ve Sabeer Bhatia tarafından kuruluyor. İlk kurulduğu zamanlarda tarayıcı üzerinden kullanılabilen ilk e-posta programı olarak öne çıkan hotmail, 1997 yılında Microsoft’a satılıyor. 2007 yılında MSN Hotmail adı ile oldukça popüler bir hale gelen e-posta sağlayıcısı; kullanışlı, güvenli ve sade oluşu sayesinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. Şu anda kullanıcılarına 5 GB depolama alanı sunan Hotmail, 2012 yılından bu yana Microsoft tarafından kurulan Hotmail temelli e-posta sağlayıcısı Outlook.com üzerinden hizmet veriyor. 2013 yılından bu yana Outlook.com üzerinden hizmet veren e-posta sağlayıcısı, günümüzde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Hotmail’e Giriş Yapmak İçin İzlemeniz Gereken Adımlar Nelerdir?

Hotmail Gelen Kutusu

Hotmail gelen kutusu, e-postalarınızı ‘’odaklanmış’’ ve ‘’diğer’’ olmak üzere iki farklı sekmeye ayırıyor. ‘’Odaklanmış’’ adlı sekmede en önemli e-postalarınız yer alıyor. Odaklanmış sekmesi üzerinde işlem yaparken diğer iletilerinize de kolay bir şekilde ulaşabilmenize imkân veriliyor. Odaklanmış gelen kutusunu açmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor…

ilk olarak Outlook’ta ‘’Görünüm’’ sekmesini seçmeniz gerekiyor.

Ardından ‘’Odaklanmış Gelen Kutusu’nu Göster’’ sekmesini seçebilirsiniz.

Bahsedilen işlemleri gerçekleştirdikten sonra odaklanmış e-postalarınızı ve diğer sekmeleri posta kutunuzun üst kısmında görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda diğer sekmesine gelen e-postalar hakkında da bilgi alabilir, sekmeler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Gelen kutusu üzerinden iletilerinizin düzenlenme biçimini de pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. İletilerinizin düzenlenme biçimini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İlk olarak gelen kutunuzda odaklanmış ya da diğer sekmesini seçmeli, ardından taşımak istediğiniz iletiye sağ tıklamalısınız.

Eğer Odaklanmış’tan Diğer’e geçiş yapıyorsanız ve yalnızca seçtiğiniz iletinin taşınmasını istiyorsanız ‘’Diğer’e Taşı’’yı seçmelisiniz.

Aynı zamanda gelecekte gönderenden gelen iletilerin’’Diğer’’ sekmesine teslim edilmesini istiyorsanız; ‘’Her Zaman Diğer Sekmesine Taşı’’yı seçmeniz yeterli oluyor.

Eğer Diğer’den Odaklanmış’a geçiyor iseniz ve yalnızca seçtiğiniz iletinin taşınmasını istiyorsanız; ‘’Odaklanmış’a Taşı’’yı seçmeniz gerekiyor.

Gelecekte gönderenden gelen iletilerin Odaklanmış sekmesini taşınmasını istiyor iseniz; ‘’Her Zaman Odaklanmış Sekmesine Taşı’’yı seçmeniz yeterli oluyor.

Hotmail Yeni Hesap Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

Yeni bir Hotmail hesabı oluşturmak için Hotmail hesap açma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde e-posta almak ve göndermek için siz de yeni bir Hotmail hesabı oluşturabilirsiniz. Hotmail yeni hesap oluşturma işlemini tamamlamak içn aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Yeni Hotmail hesabı oluşturmak için ilk olarak outlook sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

Outlook sayfasına giriş yaptıktan sonra sol alt kısımda yer alan ‘’Ücretsiz hesap oluşturun’’ butonuna tıklamalısınız.

Ardından gerekli yönergeleri takip ederek ücretsiz bir şekile Hotmail hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Hotmail Şifrenizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Hotmail kullanıcıları tarafından Hotmail şifre değiştirme işlemi merak ediliyor. Şifresini unutan ya da güvenlik sebebi ile şifresini değiştirmek isteyen Hotmail kullanıcılarının belli başlı birtakım adımları takip etmesi gerekiyor. Hotmail şifrenizi değiştirmek için izlemeniz gereken adımları aşağıda sizin için derledik.

İlk olarak Hotmail aç sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Ardından giriş sayfasının alt kısmında yer alan ‘’Güvenlik anahtarı ile oturum açın’’ sekmesine tıklamanız önem arz ediyor.

Bu noktada güvenlik önlemi amacı ile güvenlik kodu istenebilir. Kimliğinizi doğruladıktan sonra güvenlik kodunuzu hangi yöntemle almak istediğinizi seçebilirsiniz.

Ardından e-posta adresinizi ya da telefon numaranızı doğruladıktan sonra ‘’Kodu gönder’’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Aldığınız kodu girdikten sonra; ilk olarak geçerli parolanızı, ardından yeni parolanızı girerek ‘’Kaydet’’i seçebilirsiniz.

Hotmail Hesabınızı Nasıl Silebilirsiniz?

Hotmail oturum aç Outlook işleminin yanı sıra Hotmail hesabının nasıl silineceği de pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Eğer siz de Outlook hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: