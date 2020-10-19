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Habertürk canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2020 08:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Türkiye'deki Suriyeliler için söylediği sözler, Habertürk'te sinirleri gerdi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Dikbayır'ın sözlerine tepki gösterirken "ir insanlık dramı yaşandı. Tayyip Erdoğan faşistlik yapıp bu insanları ölüme mi terk etseydi?" dedi.

Habertürk canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Suriyeliler kardeşimiz değildir" diyerek bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimsenin devletin ekmeğini yemeye hakkı olmadığını söyledi. Dikbayır'ın bu sözleri, tartışma yarattı.

Habertürk'te Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu programa İYİ Partili Ümit Dikbayır, CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, gazeteci Nagehan Alçı, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık katıldı.

Türkiye'nin diplomasi alanında yetersiz kaldığını söyleyen Ümit Dikbayır, hükümetin Suriyeliler konusunda yanlış bir politika izlediğini ileri sürdü. Suriyelilerin kardeş olmadığını belirten Dikbayır'a en sert tepki ise Hadi Özışık'tan geldi.

'ERDOĞAN FAŞİSTLİK Mİ YAPSAYDI?'

Türkiye'nin kapılarını savaştan kaçan ve gidecek yeri olmayanlara açtıklarını söyleyen Özışık; Dikbayır'ın, "Bu ülkenin vatandaşı olmayanın kimsenin bu devletin ekmeğini yemeye hakkı yoktur" sözlerine tepki gösterdi.

Özışık, "Müslüman oldukları için bizim kardeşimiz. Bir insanlık dramı yaşandı. Tayyip Erdoğan faşistlik yapıp bu insanları ölüme mi terk etseydi? Bu ülke kudretli bir ülke. insanlara yardım ediyor. Türkiye insanları bununla gurur duymalı. Türkiye yükselen bir yıldızdır. Suriye'de güneyimizde bir Kürt terör devleti kuruluyordu. Tayyip Erdoğan, geri adım attırdı. Ülkenizin gücünü bu kadar küçümsemeyin. Küçültmeyin." ifadelerini kullandı.

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