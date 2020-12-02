Habertürk TV'den RTÜK açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Ordu satılmış" sözleri siyasetin yeni gündem maddelerinden biri olurken Başarır'ın bu sözleri söylediği Gerçek Fikri Ne programı nedeniyle RTÜK tarafından Habertürk TV'ye 5 kez program durdurma ve para cezası verildi.

Habertürk TV'den yapılan açıklamada "Bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağız" denildi.

"ÇOĞULCU YAYINLIĞA YÖNELİK BİR İNFAZ KARARIDIR"

Habertürk TV'nin RTÜK'ün kararıyla ilgili açıklaması:

RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır. Yayınlarımızda yayıncılık ile ilgili Anayasal, yasal ve ahlaki ilkelere maksimum özen gösterilmekte ve ayrıca evrensel yayıncılık ilkeleri de her zaman göz önüne alınmaktadır. Nitekim bu özelliğimiz kamuoyu tarafından takdir ve tasvip edilmekte ve bu sebeple de her yıl ülkenin en çok izlenen haber kanalları arasında zirvede yer almaktayız.