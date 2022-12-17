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  4. Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne konuldu

Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne konuldu

17.12.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, sağlık kontorlünden geçirilip SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkmesi'nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, gece 04.30 sıralarında Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne konuldu

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Türkiye'nin başvurusu üzerine iadesine karar verilen Göktaş, Türk Hava Yolları'nın Sofya seferini yapan tarifeli uçağıyla 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

MARMARA CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

İnterpol ekipleri tarafından havalimanına getirilen Göktaş'ı havalimanında uçaktan polis ekipleri teslim aldı. Göktaş İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık kontorlünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkmesi'nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, duruşma tarihine kadar İstanbul'da cezaevinde tutulacağı öğrenildi. Levent Göktaş, gece 04.30 sıralarında Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

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GÖKTAŞ'IN İADESİ HAKKINDA KARAR

Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde 1 Eylül 2022'de polisin rutin kontrolü sırasında yakalanan Mustafa Levent Göktaş'ın ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenmişti. Hablemitoğlu suikastının faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için başlatılan çalışma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade talepnamesi hazırlandı. Talepname Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderilerek 5 Eylül'de Bulgaristan'a ulaştırıldı. Hakkında, 'tasarlayarak öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamaları bulunan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin 14 Aralık 2022 tarihli kararıyla kabul edilmişti.

(DHA)


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