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HAC BAŞVURUSU 2024 E DEVLET EKRANI: Hac başvurusu nasıl yapılır, ön kayıtlar ne zaman başlıyor, fiyatı ne kadar? Diyanet açıkladı

13.09.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac başvurusu ile ilgili detaylar 2024 yılında bu ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ön kayıtların başlayacağı tarihi açıkladı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Bilindiği üzere başvurular e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Hac başvurusu nasıl yapılır, ön kayıtlar ne zaman? Hac başvuru fiyatı ne kadar, kaç TL?

HAC BAŞVURUSU 2024 E DEVLET EKRANI: Hac başvurusu nasıl yapılır, ön kayıtlar ne zaman başlıyor, fiyatı ne kadar? Diyanet açıkladı

Hac başvuru ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt işlemleri e Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek gerçekleştirilebilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ön başvuru tarihlerini açıkladı. İşte Hac başvurusu ile ilgili merak edilenler...

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2024 HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac ön kayıtları hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir."

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2024 HAC ÖN KAYIT FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Hac ön kayıt ücerti 450 TL oılarak açıklandı.

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak.

İlk defa kayıt yaptıracak olan kişiler öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecekler.

HAC DURUM SORGULAMA EKRANI

HAC ÖN KAYIT ERKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı için Hac fiyatı henüz açıklanmadı.

Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik gösteriyor.

Konuyta ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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