HAC KURA SONUÇLARI 2023: Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? E-Devlet TC kimlik numaile hac sorgulama!

Hac kura sonuçları internette araştırılıyor. 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara gidecek. Hac kura sonuçları, 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından geçtiğimiz gün erişime açıldı. İşte, Hac kura sonuçları...

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları belli oldu. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kura çekilişi bugün tamamlandı.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenlerin T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Şu anda sisteme giriş yapıldığında, "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle şu anda hizmet sunulamamaktadır." uyarısı yer alıyor.

Ssistem aktif hale geldi. Hacı adayları, hac kura sonuçları sorgulama işlemi yapabiliyor.

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HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kura sonuçlarının açıklandı. Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.

KESİN KAYIT YAPILABİLECEK YERLER AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.

Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz.” açıklamasında bulundu.



