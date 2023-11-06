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HAC ÜCRETLERİ 2024: Diyanet ile yeni hac fiyatları ne kadar, kaç TL? 2, 3 ve 4 kişilik odaların konaklama ücretleri

06.11.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Hac fiyatları 2024 yılında 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre kazanan isimlerin kaydını tamamlaması halinde kura sırası gözetilerek yeniden kayıt alınacak. Peki, yeni hac fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2024 hac fiyatları...

HAC ÜCRETLERİ 2024: Diyanet ile yeni hac fiyatları ne kadar, kaç TL? 2, 3 ve 4 kişilik odaların konaklama ücretleri

Hac fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Yayımlanan duyuruya göre hac kesin kayıtları 6 Kasım itibarıyla başladı. Süreç 24 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Kesin kayıtlar e-Devlet "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirilebilecek. Hac fiyatları internette araştırılıyor. İşte 2024 hac fiyatları...

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Hac fiyatları 2024 yılı için belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan hac bültenine göre konaklama fiyatları şu şekilde:

1 Kişilik Konaklama Ücreti:

4 Kişilik Oda: 24.500 SAR

3 Kişilik Oda: 26.500 SAR

2 Kişilik Oda: 28.500 SAR

0-2 Yaş Arası Bebek (0-24 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 7.200 SAR

3-7 Yaş Arası Çocuk (25-72 A): 2-3-4 Kişilik Oda 14.000 SAR

7-12 Yaş Arası Çocuk (73-144 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 15.350 SAR

HACCA GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Paylaşılan broşüre göre gidişler 9 Mayıs-12 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. Dönüş tarihleri ise 22 Haziran-17 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

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Ali Erbaş diyanet

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