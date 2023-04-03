Hacamat faydaları: Hacamat nedir, noktaları ve günleri nelerdir?

Hacamat özellikle, migren, bel ve kas ağrıları, romatizma ve astım gibi hastalıkların tedavisine destek olarak uygulanır. İşlem sırasında belirli noktalara vakumlu cam kavanozlar yerleştirilir. Bu sayede cam kavanoza yerleştirilen noktalardaki kan dolaşımı artar. Artan kan dolaşımıyla da vücudun toksinleri atması sağlanır. Hedeflenen sonucu elde etmek için cam kavanozun yerleştirileceği hacamat noktaları, bir uzman tarafından belirlenmelidir. Aynı zamanda uygulamanın da uzman tarafından yapılması gereklidir.
Hacamat, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması için uygulanan destekleyici bir tedavi yöntemidir. İşlem sırasında vücudun belirli noktalarına cam kavanozlar yerleştirilerek deri vakumlanır. Ardından, vakumlanan yerlere küçük kesiler açılır. Bu kesilerin ardından, aynı bölgeye yeni kavanozlar yerleştirilerek kanın çekilmesi sağlanır. İşlem, uzman sağlık personelleri tarafından yapılmadığında enfeksiyon riski oluşabilir. Vücut için en önemli faydaların başında ağrıların azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve kan dolaşımının düzenlenmesi gelir.
Toksinlerin atılmasına yardımcı olması, hacamat faydaları arasında en popüler olanıdır. Ancak uzmanlar tarafından bir hekimin önerisiyle yapıldığında bu uygulamanın faydaları sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Hacamatın sağlığa olan yararlarından bazıları aşağıda listelenmiştir:
Tüm faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için işlem sırasında kullanılan hacamat malzemeleri steril edilmiş olmalıdır. Uzman kişiler işlemi hijyenik koşullara uygun olarak hazırlar, uygulamada kullanacak kavanozlar da genellikle tek kullanımlık olur.
Hacamat noktaları, cam kavanozların vücuda yerleştirildiği bölgelerdir. Sırt, boyun, kalça, bel ve baldırlar bu bölgelerin arasında sayılabilir. Ancak noktalar, uzman sağlık çalışanlarının uygun göreceği şekilde değiştirilebilir. Bunun için uzmanlar, hastanın geçmişini dinler ve hastayı ayrıntılı bir muayeneden geçirir. Bu muayenenin sonucunda da işlem yapılacak noktalar kalemle çizilerek belirlenir.
Hacamat günlerinin İslamiyet’te yer alan bazı özel tarihlere göre belirlenmesinin faydalı olduğu düşünülür. Bu özel günler dahilinde oluşturulan hacamat takvimi şu şekilde planlanabilir:
Bu önerilerin dışında hacamat günleri, uzman kişiler tarafından belirlenir. Uygulama, gerekli olan durumlarda yukarıdakilerden farklı gün ve saatlerde de gerçekleştirilebilir.
Özellikle uzman kişiler tarafından uygulanan hacamat tedavisi sonrasında herhangi bir yan etki görülmesi beklenmez. Ancak, uygulama sırasında strese bağlı olarak baş dönmesi ve uyuşukluk hissi yaşanabilir. Uzman sağlık personelleri herhangi bir sorun yaşanmaması için uygulama yapılacak alanı ve gereçleri, hastanın durumuna uygun şekilde hazırlar. Tedavi uzman kişilerce uygulanmadığında ise enfeksiyon riski oluşabilir.