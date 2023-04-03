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Hacamat faydaları: Hacamat nedir, noktaları ve günleri nelerdir?

31.03.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Orta Doğu, Asya ve Afrika'da yaygın olan Hacamat, birçok hastalığın tedavisine destek olmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Vücutta bulunan toksinleri atmak, kan dolaşımını düzenlemek, ağrıları hafifletmek gibi faydaları bulunur. İşlem, vücudun belirli noktalarına uygulanarak yapılır. Aynı zamanda yılın belirli günlerinde yapıldığı zaman, hacamattan daha iyi bir sonuç elde edileceğine inanılır. Hacamatın faydaları nelerdir?

Hacamat faydaları: Hacamat nedir, noktaları ve günleri nelerdir?

Hacamat özellikle, migren, bel ve kas ağrıları, romatizma ve astım gibi hastalıkların tedavisine destek olarak uygulanır. İşlem sırasında belirli noktalara vakumlu cam kavanozlar yerleştirilir. Bu sayede cam kavanoza yerleştirilen noktalardaki kan dolaşımı artar. Artan kan dolaşımıyla da vücudun toksinleri atması sağlanır. Hedeflenen sonucu elde etmek için cam kavanozun yerleştirileceği hacamat noktaları, bir uzman tarafından belirlenmelidir. Aynı zamanda uygulamanın da uzman tarafından yapılması gereklidir.

Hacamat ne işe yarar?

Hacamat, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılması için uygulanan destekleyici bir tedavi yöntemidir. İşlem sırasında vücudun belirli noktalarına cam kavanozlar yerleştirilerek deri vakumlanır. Ardından, vakumlanan yerlere küçük kesiler açılır. Bu kesilerin ardından, aynı bölgeye yeni kavanozlar yerleştirilerek kanın çekilmesi sağlanır. İşlem, uzman sağlık personelleri tarafından yapılmadığında enfeksiyon riski oluşabilir. Vücut için en önemli faydaların başında ağrıların azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve kan dolaşımının düzenlenmesi gelir.

Hacamat faydaları nelerdir?

Toksinlerin atılmasına yardımcı olması, hacamat faydaları arasında en popüler olanıdır. Ancak uzmanlar tarafından bir hekimin önerisiyle yapıldığında bu uygulamanın faydaları sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Hacamatın sağlığa olan yararlarından bazıları aşağıda listelenmiştir:

  • Kan dolaşımının düzenlenmesine destek verir: Hacamat tedavisi, kan dolaşımını artırarak vücuttaki oksijen ve besinlerin dağılımının artmasına katkı sağlar. Bu sayede, hücrelere daha fazla oksijen ve besin gitmesine destek verir. Bunun sonucunda da vücuttaki hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunmuş olur.
  • Ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir: Hacamat işlemi bel, boyun, sırt, kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar: Hacamat işlemi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Bu sayede vücut, hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebilir.
  • Depresyon ve anksiyetenin azalmasına destekte bulunur: Hacamat işlemi, beyindeki stres hormonlarının azalmasına yardımcı olur. Depresyon ve anksiyete belirtilerinin azalmasına katkıda bulunabilir.
  • Sinüslerin açılmasına katkıda bulunur: Hacamat işlemi, sinüslerin açılmasına yardımcı olur. Bu sayede burun tıkanıklığını azaltabilir.

Tüm faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için işlem sırasında kullanılan hacamat malzemeleri steril edilmiş olmalıdır. Uzman kişiler işlemi hijyenik koşullara uygun olarak hazırlar, uygulamada kullanacak kavanozlar da genellikle tek kullanımlık olur.

Hacamat noktaları nedir?

Hacamat noktaları, cam kavanozların vücuda yerleştirildiği bölgelerdir. Sırt, boyun, kalça, bel ve baldırlar bu bölgelerin arasında sayılabilir. Ancak noktalar, uzman sağlık çalışanlarının uygun göreceği şekilde değiştirilebilir. Bunun için uzmanlar, hastanın geçmişini dinler ve hastayı ayrıntılı bir muayeneden geçirir. Bu muayenenin sonucunda da işlem yapılacak noktalar kalemle çizilerek belirlenir.

Hacamat ne zaman yapılır?

Hacamat günlerinin İslamiyet’te yer alan bazı özel tarihlere göre belirlenmesinin faydalı olduğu düşünülür. Bu özel günler dahilinde oluşturulan hacamat takvimi şu şekilde planlanabilir:

  • Mevsime göre hacamat: Mayıs ayının son günlerinde ve yaz mevsiminin başlangıcında uygulanmasının vücut açısından daha iyi olduğuna inanılır.
  • Aylara göre hacamat: Hicri takvim esas alındığında hacamat, ayın 21, 19 ve 17. günlerinde yapılır.
  • Haftalara göre hacamat: Hacamatın mutlaka Pazartesi günü yapılması önerilir. Eğer Pazartesi günü işlem için uygun olmazsa Perşembe, Pazar veya Salı gününün seçilmesi gerektiğine inanılır. Çarşamba ve Cuma günleri, bu işlem için uygun görülmez.
  • Saate göre hacamat: Güneşin doğuşunu izleyen 2. saat, hacamat için en uygun zaman dilimi olarak görülür. Ancak bu saat dilimi uygun olmazsa öğleden sonra ile ikinci arasında bir saat belirlenir.

Bu önerilerin dışında hacamat günleri, uzman kişiler tarafından belirlenir. Uygulama, gerekli olan durumlarda yukarıdakilerden farklı gün ve saatlerde de gerçekleştirilebilir.

Hacamat sonrası rahatsızlıklar görülebilir mi?

Özellikle uzman kişiler tarafından uygulanan hacamat tedavisi sonrasında herhangi bir yan etki görülmesi beklenmez. Ancak, uygulama sırasında strese bağlı olarak baş dönmesi ve uyuşukluk hissi yaşanabilir. Uzman sağlık personelleri herhangi bir sorun yaşanmaması için uygulama yapılacak alanı ve gereçleri, hastanın durumuna uygun şekilde hazırlar. Tedavi uzman kişilerce uygulanmadığında ise enfeksiyon riski oluşabilir.

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