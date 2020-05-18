Hacı Bayram Veli Türbesi önünde motosikletle drift! Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliğinden Ankara’da Hacı Bayram Veli Türbesinin önünde motosikletle drift yapılarak çekim yapan kişilere ilişkin açıklama geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Ankara’nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yer almıştır. 16 Mayıs cumartesi günü gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer beş kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA



Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, türbe önünde drift yapan kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın olduğunu iddia etti.

Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yılın skandalı... Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin'in talimatı ile Hacı Bayramı-ı Veli Hazretlerinin Türbesi önünde motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun..." ifadelerini kullandı.



