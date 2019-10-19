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Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

HDP önünde eylem yaparak annelere öncülük eden Hacire Akar, terörden kurtardığı oğlunu evlendirerek mürüvvetini de gördü.Merkez Sur ilçesi soğanlı köyünde oturan anne Hacire Akar oğlu Mehmet Akar’ı teröre kurban vermemek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 24 Ağustos günü sonuç vermiş ve oğlunu azmiyle terörün pençesinden kurtarmıştı.

Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü

HDP önünde eylem yaparak annelere öncülük eden Hacire Akar, terörden kurtardığı oğlunu evlendirerek mürüvvetini de gördü.
Merkez Sur ilçesi soğanlı köyünde oturan anne Hacire Akar oğlu Mehmet Akar’ı teröre kurban vermemek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 24 Ağustos günü sonuç vermiş ve oğlunu azmiyle terörün pençesinden kurtarmıştı. Bugün merkez Sur ilçesi Soğanlı köyünde oğlu Mehmet Akar ve gelini K.T.’nin düğünü yapıldı. Soğanlı köyünde gerçekleşen düğüne İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu, hayırlı olsun dileklerini çifte ve aileye ilettikten sonra köyden ayrıldı.

Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü

Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü

Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü

Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü

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