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Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle yakalanmıştı! Sert çıktı: Kafanıza göre haber yapıyorsunuz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 13:16
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Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti. Hadise aşk iddialarına sert çıktı.

Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından tarzıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin aşk hayatı da merak ediliyordu.

Son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile samimi görüntülere imza atan Hadise bu konuda sessizliğini bozdu.

Muhabirlerin ısrarlı soruları sonrasında Hadise sert çıktı ve "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" dedi.

Korkunç görüntüleri çektiği söylenince... Korkunç görüntüleri çektiği söylenince...

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalanmıştı. İkili bu olaydan sonra hiçbir açıklama yapmamıştı.

Chef GPT


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