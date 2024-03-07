Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle yakalanmıştı! Sert çıktı: Kafanıza göre haber yapıyorsunuz

Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından tarzıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin aşk hayatı da merak ediliyordu.

Son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile samimi görüntülere imza atan Hadise bu konuda sessizliğini bozdu.

Muhabirlerin ısrarlı soruları sonrasında Hadise sert çıktı ve "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalanmıştı. İkili bu olaydan sonra hiçbir açıklama yapmamıştı.





