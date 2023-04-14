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Hadise yine çömeldi yine dalga konusu oldu! "Otoparkta ne alaka!"

14.04.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda özel hayatında yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Hadise, Feryat isimli yeni şarkısını çıkarmanın heyecanını yaşarken verdiği pozlarla da dikkat çekiyor. Yine çömelerek poz veren Hadise yine takipçilerini mutlu edemedi.

Hadise yine çömeldi yine dalga konusu oldu! "Otoparkta ne alaka!"

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenip evliliği 5 ay sürdüren ve olaylı boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Hadise paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Hadise, yeni şarkısı Feryat için de soyunmuş ve küvette üstsüz halleriyle gündem olmuştu.

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Geçtiğimiz gün de çömelerek poz veren Hadise bu pozlarına yenilerini ekledi. Siyahlar içinde otoparkta çömelerek garip pozlar veren şarkıcı takipçilerini mutlu edemedi.

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Hadise yine pozlarıyla dalga konusu oldu. Hadise'nin pozlarına "Otoparkta ne alaka", "Ya bu çömelme işi saçmalaştı", "Otoparkta kaldın ve tuvaletin mi geldi?" yorumları yağdı.

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