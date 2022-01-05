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  4. Hafif geçirenlerin bile organlarına zarar vermiş! Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma

Hafif geçirenlerin bile organlarına zarar vermiş! Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma

05.01.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi.

Hafif geçirenlerin bile organlarına zarar vermiş! Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma

Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.

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HASTALIĞI HAFİF GEÇİREN KİŞİLERDE DE HASAR GÖRÜLDÜ

Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı. (AA)

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