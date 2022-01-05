Son Dakika: 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 5 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 316 oldu.

"HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE LÜTFEN DİKKATLİ OLUN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun.

Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun. pic.twitter.com/1QBRKgqMtI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Ocak) koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 54 bin 724 olarak açıklanmıştı.





