HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

05.01.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 5 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 66 bin 467 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun." dedi.

Son Dakika: 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 5 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 316 oldu.

"HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE LÜTFEN DİKKATLİ OLUN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun.

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

FIWmacfX0AgYZEH

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Ocak) koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 54 bin 724 olarak açıklanmıştı.

FIRX-aoWQAIZxAj

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hırsızlık yapmak istedi! Tokatlanarak dışarı atıldıHırsızlık yapmak istedi! Tokatlanarak dışarı atıldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.