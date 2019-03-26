Hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, çevre yolunda bariyerlere çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Emre Gürbüz, hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Pursaklar yönünden Batıkent'e doğru giden Emre Gürbüz yönetimindeki 41 ABT 157 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunun Bağlum yol ayrımı yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü Gürbüz, hafif yaralandı. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olduğu belirtilen Gürbüz, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Gürbüz, aracın alev almaması için akü kutup başlarını söktü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Gürbüz, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum istikametinde üç şerit trafiğe kapatıldı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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