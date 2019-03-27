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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAKın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bir mağazanın vitrin camına çarptı.

ZONGULDAKın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bir mağazanın vitrin camına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Ayşe Ö. yönetimindeki 67 UA 749 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Erdinç E. İdaresindeki 34 EK 3589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Erdinç E.nin kullandığı otomobil, savrularak bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kazada, Ayşe Ö. yaralanırken aynı araçta bulunan kayınvalidesi Fatma Ö. (62) ise şoka girerek bayıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından iki kadını ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada 55 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Erdinç E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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