Hafife almayın! Kimse farkında değil ama çocukların büyümesini engelliyor

KABIZLIĞIN NEDENİ GENETİK OLABİLİR

Her kabızlık rahatsızlığının tamamen düzelemeyebileceğine belirten Doç. Dr. Korkmaz, “Tedavi sonrası her kabız hastası normal kaka yapma ritmine ulaşamayabilir. Çünkü kabızlığa neden olabilecek ve tedavisi gerçekten çok zor olan pek çok hastalık vardır. Genetik faktör kabızlıkta etkilidir. Özellikle anne-babada da kabızlık varsa çocuklar da bu sıkıntıyı çekebilmektedir. Bu hastaların bir kısmı büyüdükçe pelvik kaslar ve karın içi basıncını iyi kullanarak kaka yapmayı daha düzenli hale getirebilir. Ancak bunların iyi takip edilerek, tanı ve tedavi konusunda gerçekten her şeyin yapıldığından emin olmak gerekir” dedi.