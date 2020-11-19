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Hafife almayın! Kimse farkında değil ama çocukların büyümesini engelliyor

19.11.2020 08:00 | Son Güncelleme:
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Hafife almayın! Kimse farkında değil ama çocukların büyümesini engelliyor

Çocukların yüzde 30'unda görülen kabızlığı bazı aileler önemsemiyor ancak basite alınan bu durum, çocukların büyümesine engel olabiliyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, kabızlık tedavisinin ertelenmesinin çeşitli komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi.

Kabızlığın çocuklarda sık rastlanan bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, normal gibi görülen ve zamanla düzelir düşüncesiyle tedavisi ertelenen bu rahatsızlığın, erken tedavi edilmemesi durumunda makatta yara ve kanama, kaka tutma, kaka kaçırma, hatta büyüme gelişmede duraksama gibi komplikasyonlara neden olabildiği konusunda uyarılarda bulundu.

BESLENME ALIŞKANLIĞI ETKİLİ

Kabızlık sorunun farklı nedenleri olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Korkmaz, Küçük çocuklarda, yeterince anne sütü alamama ve mama ile beslenme, ek gıdaya başlama, anüs çevresi pişik ve abse gelişmesi, geçirilen enfeksiyonlar, büyük çocuklarda oyuna dalıp kaka tutma, okulda veya kreşte kakasını yapamama, kuru ve lifsiz gıda tüketimi kabızlık nedenleri arasında olabileceğini belirtti.

Ebeveynlerin çocukların tuvalete çıkma sıklığına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Korkmaz, çocuğun haftada 3 ya da daha az kaka yapması, tuvalet eğitimi sonrası haftada en az bir defa kaka kaçırması, ağrılı ya da sert kaka yapması, kakayı tutması, büyük çaplı kaka yapması gibi şikayetlerin de kabızlık belirtisi olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Korkmaz, zamanında etkili bir tedavi yapılmaması problemin katlanarak büyüyebileceğini ve neden olduğu komplikasyonlarla tedavinin hem uzun hem de çok zor hale gelebileceğini ifade etti.

KABIZLIĞIN NEDENİ GENETİK OLABİLİR

Her kabızlık rahatsızlığının tamamen düzelemeyebileceğine belirten Doç. Dr. Korkmaz, “Tedavi sonrası her kabız hastası normal kaka yapma ritmine ulaşamayabilir. Çünkü kabızlığa neden olabilecek ve tedavisi gerçekten çok zor olan pek çok hastalık vardır. Genetik faktör kabızlıkta etkilidir. Özellikle anne-babada da kabızlık varsa çocuklar da bu sıkıntıyı çekebilmektedir. Bu hastaların bir kısmı büyüdükçe pelvik kaslar ve karın içi basıncını iyi kullanarak kaka yapmayı daha düzenli hale getirebilir. Ancak bunların iyi takip edilerek, tanı ve tedavi konusunda gerçekten her şeyin yapıldığından emin olmak gerekir” dedi.

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