Hafife almayın! Kimse farkında değil ama çocukların büyümesini engelliyor

Kabızlığın çocuklarda sık rastlanan bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, normal gibi görülen ve zamanla düzelir düşüncesiyle tedavisi ertelenen bu rahatsızlığın, erken tedavi edilmemesi durumunda makatta yara ve kanama, kaka tutma, kaka kaçırma, hatta büyüme gelişmede duraksama gibi komplikasyonlara neden olabildiği konusunda uyarılarda bulundu.

BESLENME ALIŞKANLIĞI ETKİLİ

Kabızlık sorunun farklı nedenleri olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Korkmaz, Küçük çocuklarda, yeterince anne sütü alamama ve mama ile beslenme, ek gıdaya başlama, anüs çevresi pişik ve abse gelişmesi, geçirilen enfeksiyonlar, büyük çocuklarda oyuna dalıp kaka tutma, okulda veya kreşte kakasını yapamama, kuru ve lifsiz gıda tüketimi kabızlık nedenleri arasında olabileceğini belirtti.

Ebeveynlerin çocukların tuvalete çıkma sıklığına dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Korkmaz, çocuğun haftada 3 ya da daha az kaka yapması, tuvalet eğitimi sonrası haftada en az bir defa kaka kaçırması, ağrılı ya da sert kaka yapması, kakayı tutması, büyük çaplı kaka yapması gibi şikayetlerin de kabızlık belirtisi olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Korkmaz, zamanında etkili bir tedavi yapılmaması problemin katlanarak büyüyebileceğini ve neden olduğu komplikasyonlarla tedavinin hem uzun hem de çok zor hale gelebileceğini ifade etti.