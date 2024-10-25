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Hafızayı kaya gibi güçlendiren mucizevi içecek tarifi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.10.2024 16:28
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Günlük yaşamda hafızayı güçlü tutmak doğru beslenme ile mümkün. Havuçtaki beta-karoten beyin fonksiyonunu güçlendirir ve hafızayı geliştirir. İçeriğinde havuç, elma gibi faydalı meyveler bulunan mucizevi içecek, beyin sağlığını desteklerken unutkanlık sorununa da iyi geliyor.

Hafızayı kaya gibi güçlendiren mucizevi içecek tarifi!

Yaş ilerledikçe hafızayı güçlü tutmak önem kazanır ancak günlük hayatta da zihinsel performansımızı desteklemek için sağlıklı takviyelere ihtiyaç duyarız. Birbirinden faydalı malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bu içecek, hafızayı güçlendirmede destek sağlar.

HAFIZAYI KAYA GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

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GEREKLİ MALZEMELER:

1/2 havuç
1 fındık büyüklüğünde taze zerdeçal veya yarım çay kaşığı toz zerdeçal
1/4 elma
1 fındık büyüklüğünde taze zencefil veya yarım çay kaşığı toz zencefil
1/4 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri 300 ml su ile blendırdan geçirin. 21 gün boyunca akşam yatmadan 1 saat önce içilir.

Uygulamadan önce doktorunuza danışınız.

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Anahtar Kelimeler:
hafıza
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