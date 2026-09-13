Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural

Eve ayakkabınızla girmemelisiniz.



Dışarıda giydiğiniz ayakkabıları evde giymemelisiniz, bu temizliğin ilk kurallarından biri! Çünkü ayakkabılarınızla birlikte eve toz, toprak ya da küçük parçacıklar getirirsiniz. Zemin de bu eve taşıdıklarınızla kolayca kirlenir.

Dışarıdan geldiğinizde ellerinizi yıkamalısınız.

Yemek bittikten sonra kırıntıları hemen toplamalısınız.

Gün içerisinde ellerimiz birçok yüzeye temas ediyor. Eve girdiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız. Yıkamadan evdeki eşyalara dokunursanız yüzeylerin daha çabuk kirlenmesine yol açarsınız. Özellikle mutfak ve yemek alanlarında çok daha dikkatli olmanız gerekiyor.



Ekmek, bisküvi ve cips gibi yiyecekleri tüketirken çok kolay kırıntılar dökülür. Yemeyi bitirdikten sonra masanın üzerini ve çevresini kontrol ederek dökülen kırıntıları hemen toplayabilirsiniz. Böylece evin farklı bölgelerine kırıntıların taşınmasının önüne geçersiniz.

Yemekleri belirli bir yerde yemelisiniz.



Koltukta, yatakta ya da farklı odalarda dolaşarak yemek yerseniz her yere kırıntıların yayılmasına neden olursunuz. Belirli bir yer seçerek orada yerseniz tek bir bölgeye kırıntıların dökülmesini sağlarsınız. Temizlik yaparken de bütün evin köşelerine bakmak yerine yediğiniz yere odaklanırsınız.

Mutfak tezgâhını her gün silmelisiniz.

Çöplerinizi bekletmemelisiniz.

Gün içinde en çok kullandığımız yerlerden biri mutfak tezgâhıdır. Yemek hazırlarken malzemelerin kırıntıları, ufak parçaları etrafa yayılır. Birkaç dakikalık vaktinizi ayırarak tezgâhı silmelisiniz. Bekletirseniz tezgâhın üzerindekiler etrafa yayılabilir, işinizi zorlaştırabilir.



Çöplerinizi uzun süre bekletirseniz kötü kokuya neden olur ve mutfağınızda dağınık bir görüntü oluşur. Yiyecek atıklarının olduğu çöpler etrafı çok çabuk etkiler. Bu yüzden poşetlerin dolmasını beklemeden çöplerinizi çıkarmalısınız. Böylece daha temiz bir ortam oluşur.

Koltuklarda yemek yememelisiniz.



Koltuklarda yemek yemek çok rahat görünüyor olabilir. Ama temizlik aşamasına geçtiğiniz zaman pek de masum bir şey olmadığını görürsünüz! Küçük kırıntılar minderlerin arasına kaçar ve fark etmediğiniz için uzun süre orada kalır. Bu yüzden masada yemeğinizi tüketirseniz kırıntıların koltuk kenarlarında saklanmasının önüne geçersiniz!

Kıyafetleri yerde bırakmamalısınız.

Pencereleri düzenli bir şekilde açmalısınız.

Yere bıraktığınız kıyafetler dağınık bir görüntü oluşturur. Ama bunun yanı sıra zemindeki tozlar kıyafetlere yapışır. Evinize geldiğinizde kıyafetlerinizi yatak ya da sandalyenin üzerine koymayın. Kirli olanları çamaşır sepetine hemen atabilirsiniz. Böylece oda daha düzenli görünür.



Evi havalandırmayı unutmamalısınız! Ama tabii havalandırma sürecinde dışarıdaki tozun eve girmesine de neden olabilirsiniz. Bu yüzden yoğun trafiğin olduğu zamanlarda pencerenizi açmamalısınız. Havalandırma işlemini ortamın koşullarına uygun bir şekilde yapmalısınız.

Yatak odasındaki çarşafları düzenli olarak değiştirmelisiniz.



Cildimiz ve saçlarımızın doğrudan temas ettiği çarşaflarda kalıntılar birikebilir. Bu yüzden düzenli bir şekilde değiştirmelisiniz. Yatağınız daha temiz ve ferah olur! Ayrıca yatağınızı sabahları toplamanız gerekiyor. Uyku kalitenizi doğrudan etkiler!