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Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural

Evimizde toz ve kırıntı gördüğümüz zaman keyfimiz çok kaçıyor... Bir de tüm gün temizlik yaptıktan sonra hâlâ tozlarla karşılaşmak iyice sinirlendiriyor insanı! Fakat temizlik rutininize ufak eklemeler yaparak bu sorunu çözebiliriz. Gelin, birlikte evimizi tüm toz ve kırıntılardan nasıl arındırabileceğimize bakalım!

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural

Eve ayakkabınızla girmemelisiniz.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 1
Dışarıda giydiğiniz ayakkabıları evde giymemelisiniz, bu temizliğin ilk kurallarından biri! Çünkü ayakkabılarınızla birlikte eve toz, toprak ya da küçük parçacıklar getirirsiniz. Zemin de bu eve taşıdıklarınızla kolayca kirlenir.

Dışarıdan geldiğinizde ellerinizi yıkamalısınız.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 2


Gün içerisinde ellerimiz birçok yüzeye temas ediyor. Eve girdiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız. Yıkamadan evdeki eşyalara dokunursanız yüzeylerin daha çabuk kirlenmesine yol açarsınız. Özellikle mutfak ve yemek alanlarında çok daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Yemek bittikten sonra kırıntıları hemen toplamalısınız.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 3
Ekmek, bisküvi ve cips gibi yiyecekleri tüketirken çok kolay kırıntılar dökülür. Yemeyi bitirdikten sonra masanın üzerini ve çevresini kontrol ederek dökülen kırıntıları hemen toplayabilirsiniz. Böylece evin farklı bölgelerine kırıntıların taşınmasının önüne geçersiniz.

Yemekleri belirli bir yerde yemelisiniz.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 4
Koltukta, yatakta ya da farklı odalarda dolaşarak yemek yerseniz her yere kırıntıların yayılmasına neden olursunuz. Belirli bir yer seçerek orada yerseniz tek bir bölgeye kırıntıların dökülmesini sağlarsınız. Temizlik yaparken de bütün evin köşelerine bakmak yerine yediğiniz yere odaklanırsınız.

Mutfak tezgâhını her gün silmelisiniz.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 5


Gün içinde en çok kullandığımız yerlerden biri mutfak tezgâhıdır. Yemek hazırlarken malzemelerin kırıntıları, ufak parçaları etrafa yayılır. Birkaç dakikalık vaktinizi ayırarak tezgâhı silmelisiniz. Bekletirseniz tezgâhın üzerindekiler etrafa yayılabilir, işinizi zorlaştırabilir.

Çöplerinizi bekletmemelisiniz.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 6
Çöplerinizi uzun süre bekletirseniz kötü kokuya neden olur ve mutfağınızda dağınık bir görüntü oluşur. Yiyecek atıklarının olduğu çöpler etrafı çok çabuk etkiler. Bu yüzden poşetlerin dolmasını beklemeden çöplerinizi çıkarmalısınız. Böylece daha temiz bir ortam oluşur.

Koltuklarda yemek yememelisiniz.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 7
Koltuklarda yemek yemek çok rahat görünüyor olabilir. Ama temizlik aşamasına geçtiğiniz zaman pek de masum bir şey olmadığını görürsünüz! Küçük kırıntılar minderlerin arasına kaçar ve fark etmediğiniz için uzun süre orada kalır. Bu yüzden masada yemeğinizi tüketirseniz kırıntıların koltuk kenarlarında saklanmasının önüne geçersiniz!

Kıyafetleri yerde bırakmamalısınız.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 8


Yere bıraktığınız kıyafetler dağınık bir görüntü oluşturur. Ama bunun yanı sıra zemindeki tozlar kıyafetlere yapışır. Evinize geldiğinizde kıyafetlerinizi yatak ya da sandalyenin üzerine koymayın. Kirli olanları çamaşır sepetine hemen atabilirsiniz. Böylece oda daha düzenli görünür.

Pencereleri düzenli bir şekilde açmalısınız.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 9
Evi havalandırmayı unutmamalısınız! Ama tabii havalandırma sürecinde dışarıdaki tozun eve girmesine de neden olabilirsiniz. Bu yüzden yoğun trafiğin olduğu zamanlarda pencerenizi açmamalısınız. Havalandırma işlemini ortamın koşullarına uygun bir şekilde yapmalısınız.

Yatak odasındaki çarşafları düzenli olarak değiştirmelisiniz.

Hafta boyunca toz ve kırıntı görmek istemeyenlerin evinde uyguladığı 10 kural 10
Cildimiz ve saçlarımızın doğrudan temas ettiği çarşaflarda kalıntılar birikebilir. Bu yüzden düzenli bir şekilde değiştirmelisiniz. Yatağınız daha temiz ve ferah olur! Ayrıca yatağınızı sabahları toplamanız gerekiyor. Uyku kalitenizi doğrudan etkiler!

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temizlik Kadın
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