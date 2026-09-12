Aspiratör filtresindeki yapış yapış yağı söküyor! Sıcak suya bunu ekleyin

Aspiratör filtreleri yemek pişirme sırasında yükselen buharı, yağı ve kokuyu tuttuğu için zamanla koyu ve yapışkan bir tabakayla kaplanıyor. Temizlik önerisinde karbonat, sirke ve sıcak su kullanılıyor.

ASPİRATÖR FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

İlk olarak aspiratörün elektriği kapatılmalı ve cihaz tamamen soğuduktan sonra metal filtre dikkatlice çıkarılmalı. Filtre, geniş bir fırın tepsisine veya ısıya dayanıklı kaba yerleştirildikten sonra yüzeyine bol miktarda karbonat serpilebilir.

Ardından filtrenin üzerine sıcak su dökülerek yağın gevşemesi beklenir. Birkaç dakika sonra sert kıllı fakat yüzeyi çizmeyecek bir fırçayla gözenekler nazikçe temizlenir. Karbonat bulunmuyorsa filtre, ılık suya eklenen az miktarda beyaz sirkenin içinde bir süre bekletilebilir.

İNATÇI YAĞLAR İÇİN KARBONAT MACUNU

Uzun süredir temizlenmeyen filtrelerde daha yoğun bir uygulama gerekebilir. Bunun için üç ölçü karbonat ile bir ölçü su karıştırılarak akmayacak kıvamda bir macun hazırlanır. Karışım yağlı yüzeye yayıldıktan sonra yaklaşık 20 dakika bekletilir.

Daha sonra eşit miktarda ılık su ve beyaz sirke karıştırılarak filtrenin üzerine püskürtülür. Köpürme sona erdiğinde yüzey fırçalanır ve kalan kir bol suyla durulanır. Karbonat ve sirkenin oluşturduğu köpürme kiri gevşetmeye yardımcı olsa da asıl temizlik etkisi bekletme ve mekanik fırçalamadan gelir.

FİLTREYİ TAKMADAN ÖNCE TAMAMEN KURUTUN

Temizlenen filtrenin aspiratöre geri takılmadan önce tümüyle kuruması büyük önem taşıyor. Nemli bir filtreyi elektrikli cihaza yerleştirmek güvenli değildir. Ayrıca her filtre yıkanmaya uygun olmayabilir; tek kullanımlık kâğıt veya karbon filtreler için cihazın kullanım kılavuzundaki değiştirme talimatları izlenmelidir.

Metal yağ filtrelerinin düzenli temizlenmesi, kalın tabakanın oluşmasını engeller ve sonraki işlemi kolaylaştırır. Tıkanmış filtreler buhar, yağ ve kokuyu yakalamakta zorlanabileceği için aspiratörün performansı da düşebilir.

Filtrede biriken yağ yalnızca kötü bir görüntü oluşturmaz; yemek kokularının mutfakta daha uzun süre kalmasına ve hava akışının zayıflamasına da yol açabilir. Düzenli bakım sırasında aspiratörün dış yüzeyi de hafif nemli bir bezle silinmeli, ancak suyun motor bölümüne ulaşmasına izin verilmemelidir. Böylece cihazın günlük kullanımındaki verimliliği daha uzun süre korunabilir ve zahmetli derin temizlik ihtiyacı azalabilir.

Temizlik sıklığı yemek yapma düzenine göre değişir. Sık kızartma yapılan evlerde filtrenin daha kısa aralıklarla kontrol edilmesi önerilir. Uygulamadan önce cihazın üretici talimatlarına bakmak; alüminyum gibi hassas yüzeylerde küçük bir bölümde deneme yapmak ise renk değişimi ve yüzey hasarı riskini azaltır.