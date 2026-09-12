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Havlularınız makineden semsert çıkıyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz

İlk aldığınızda yumuşacık olan havlular zamanla neden sertleşiyor diye düşünüyorsanız sebebi kullandığınız ürünler olabilir. Uzmanlara göre fazla deterjan ve yumuşatıcı, havluların liflerinde birikerek dokusunu bozabiliyor. Üstelik havluları daha yumuşak yapmak için kullanılan bazı yöntemler de çamaşır makinesine zarar verebilir.

Havlularınız makineden semsert çıkıyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz
Çiğdem Berfin Sevinç

Havluların yıkandıkça sertleşmesi birçok kişinin yaşadığı bir sorun. Ancak çözüm daha fazla deterjan veya yumuşatıcı kullanmak olmayabilir.

Leicester Üniversitesi'nden Klinik Mikrobiyoloji Doçenti Dr. Primrose Freestone'a göre deterjan ve yumuşatıcı zamanla pamuk liflerinin üzerinde kalıntı bırakabiliyor. Bu tabaka havlunun hem dokusunu hem de su emme özelliğini olumsuz etkileyebiliyor.

Havlularınız makineden semsert çıkıyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz 1

FAZLA DETERJAN DAHA TEMİZ ANLAMINA GELMİYOR

Uzmanın önerisi, havlu yıkarken kullanılan deterjan miktarını azaltmak. Deterjanı gereğinden fazla kullanmak temizlik sağlamadığı gibi liflerin üzerinde kalıntı oluşmasına neden olabiliyor.

Freestone, deterjan miktarının üçte bire kadar azaltılabileceğini ve havluların iyi durulanmasının önemli olduğunu belirtiyor. Böylece kumaşta kalan ürün miktarının azalması ve pamuk liflerinin daha rahat bir hale gelmesi mümkün olabiliyor.

Yumuşatıcı da sanıldığı kadar masum değil. İlk etapta havluları daha yumuşak hissettirse de kumaşın üzerinde bir tabaka oluşturabiliyor. Bu tabaka zamanla havlunun suyu emmesini de zorlaştırabiliyor.

Havlularınız makineden semsert çıkıyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz 2

SİRKE KULLANIRKEN MAKİNEYE DİKKAT

Havluları yumuşatmak için internette sıkça önerilen yöntemlerden biri de beyaz sirke. Sirke, deterjan ve sert sudan kaynaklanan bazı kalıntıların çözülmesine yardımcı olabilir.

Ancak Which? bilim danışmanı Olivia Pratt, sirkenin doğrudan çamaşır makinesine dökülmemesi gerektiğini söylüyor. Uzun vadede makinenin kauçuk ve plastik parçalarına zarar verebileceği belirtiliyor.

Sirke kullanılacaksa havluları seyreltilmiş suda bekletip ardından iyice durulamak daha güvenli bir yöntem olarak öneriliyor.

Havlularınız makineden semsert çıkıyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz 3

HAVLULARI MAKİNEDE BEKLETMEYİN

Yıkama kadar kurutma yöntemi de havluların yumuşaklığını etkiliyor. Uzmanlar, yüksek ısının pamuk liflerini yıpratabileceği konusunda uyarıyor.

Kurutma makinesi kullanılacaksa düşük ısı tercih edilebilir. Çamaşır ipinde kurutmayı tercih edenler ise havluları tamamen kurumadan kısa süreliğine kurutma makinesine atarak liflerin yeniden kabarmasına yardımcı olabilir.

Bir diğer önemli nokta ise havluları yıkama bittikten sonra makinenin içinde bırakmamak. Program tamamlanır tamamlanmaz havluları çıkarıp silkelemek, kurutma öncesinde liflerin daha fazla kabarmasına yardımcı olabilir.

Eski ve yıpranmış havlular ise ne kadar doğru yıkansa da eski yumuşaklığına dönmeyebilir. Bu durumda çöpe atmak yerine temizlik bezi veya evde kullanılabilecek bezlere dönüştürülebilir.

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Anahtar Kelimeler:
yumuşatıcı havlu sert
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