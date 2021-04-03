Hafta sonu eczane, hastane, postane ve kargolar açık mı? İşte kargo ve eczanelerin çalışma saatleri 

İnsan hayatı bakımından önemli olan eczane ve hastaneler, hafta sonlarında normal standartlarda faaliyetlerini sürdürüyor. PTT ve kargo firmaları ise sokağa çıkma kısıtlamalarında hizmet veremiyor. Hafta sonları eczaneler nöbetçi olarak hizmet verirken, hastanelerde poliklinikler dışında acil servisler 7/24 çalışmalarına devam ediyor.

HAFTA SONU ECZANE VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu eczaneler, nöbetçi sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor. Acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam ederken, poliklinikler ise hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak.

PTT, POSTANE VE KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT Kargo ve özel kargo şirketleri, hafta sonları kapalı. Yeni tip koronavirüs kısıtlamaları kapsamında alınan karar doğrultusunda; geri getirilen cumartesi yasakları nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Buna göre; Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, UPS Kargo gibi özel kargo şirketleri cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: