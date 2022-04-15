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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İşte 16 Nisan Cumartesi - 17 Nisan Pazar hava durumu!

15.04.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'yağış' uyarısı sonrası hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen, Cumartesi ve Pazar gününü en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kişiler tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji bugün için yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağını aktardı. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan 16 Nisan Cumartesi - 17 Nisan Pazar hava durumu raporu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İşte 16 Nisan Cumartesi - 17 Nisan Pazar hava durumu!

Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar hava durumu, 5 günlük yurt geneli haritalı hava tahmin raporunun yayımlanması ile yanıt bulmuş oldu. Öte yandan Meteoroloji bugün için bazı bölgelerimizde serin ve yağışlı havanın etkisini göstereceğini yurt genelinde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtti. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji tarafından yayımlanan açıklama ve 16 Nisan Cumartesi - 17 Nisan Pazar hava durumu bilgisi haberimizde.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeyi sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarıda bulundu.

hava durumu

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

11 Nisan 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

hava durumu

hava durumu

hava durumu

hava durumu

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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