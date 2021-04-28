Hafta sonu marketler açık mı? İşte hafta sonu marketlerin çalışma saatleri...

Marketlerin çalışma saatleri vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri. Yeni alınan kararlar sonrası akşam saatlerinde markete çıkamayan vatandaşlar, gün içerisinde marketlerin açık olduğu saatleri araştırıyor. Peki hafta sonu marketler açık mı?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI? HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye göre market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. Tam kapanma süresince market, bakkal, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10:00 ve 17:00 saatleri arası hizmet vermesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda zincir marketlerin Pazar günleri kapalı olacağı duyuruldu.

Alınan kararlar Perşembe günü saat 19:00 itibariyle geçerli olmaya başlayacak. Haftasonu market çalışma saatleri ise Pazar günü zincir marketlerin kapalı olacağı şekilde düzenlendi.

Tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın olan market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

