Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar AVM'ler açık mı?

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek illere göre alınan kararlar doğrultusunda bakkal, market, manav, fırın gibi vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılayacağı işletmeler, farklı farklı saatlerde açık oluyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde AVM gibi yerler de kapalı oluyor.
Hafta içi bakkal ve marketler saat 10.00’dan 20.00’ye kadar açık olacak. Hafta sonu da daha kısıtlı bir zamanda marketler müşterilerine hizmet veriyor.
1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, uygulanan kural ve tedbirlerin kentlerin risk grubuna göre kademeli bir şekilde esnetilmesine karar verilmişti. Kontrollü normalleşme dönemine dair temel usul ve esaslar tekrardan belirlenmişti. Daha evvel yayınlanan genelgelerde açılış- kapanış saatleri belirlenen market, bakkal, kasap, manav, kuaför, berber ve güzellik salonu, ayakkabıcı, terzi gibi iş yerlerinin açılış- kapanış saatlerinin orta, düşük ve yüksek risk grubundaki kentlerde 07.00 ile 20.00 saatlerinde açık olacak şekilde ayarlandığı belirtilmişti.
Cumartesi: 10.00-20.00
Pazar: 10.00-17.00
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bakanlıktan yayınlanan genelgede, şu ifadeler paylaşıldı:
Kısıtlamanın olduğu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar dışında) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.
Yine paylaşılan sürelerde bakkallar ve marketler aldıkları siparişleri teslim edebiliyor.
Sokağa çıkma yasağının pazar günleri devam edeceği kentlerde marketler saat 10.00-17.00 arasında faaliyetlerini sürdürecek.
AVM'LERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan kararlar kapsamında yeni tedbirler açıklanmıştı. Bu doğrultuda market, alışveriş merkezi, kuaför, berber ve güzellik merkezleri yalnızca 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. AVM'lerde hizmet veren lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu doğrultuda olduğu, söz konusu işletmelerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.
Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da "gel-al" hizmeti veriliyor. Genelge kapsamında AVM'ler, saat 20.00’den itibaren kapanacağından dolayı iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırmış oluyor.
AVM'LERDE HES DENETİMİ
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;
"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.
ORTA RİSKLİ İLLER
Isparta, Eskişehir, Denizli, Manisa, Aydın, Bursa, Afyonkarahisar, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Çorum, Yozgat, Karabük, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Erzincan, Tunceli, Hatay, Malatya, Erzurum, Adana, Gaziantep, Sivas, Kahramanmaraş, Kars, Elazığ ve Bayburt. (Bu kentlerde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.)
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Mardin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Diyarbakır, Bingöl, Uşak, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak, Iğdır ve Ağrı. (Bu kentlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok…)
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Konya, Aksaray, Ordu, Giresun, Amasya, Sakarya, Burdur, Edirne, Balıkesir, Sinop, Samsun, Trabzon, Adıyaman, Tokat, Rize, Osmaniye ve Gümüşhane. (Cumartesi saat 21:00'a dek yasak olmayacak sonrasında başlayıp, Pazartesi sabah 05:00'da bitecek)
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Kütahya, Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Zonguldak, Antalya, Bilecik, Antalya, Bilecik, Bolu, Karaman, Artvin, Ardahan, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Kilis. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak olmayacak, ardından başlayıp, Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek)