Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar AVM'ler açık mı?

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek illere göre alınan kararlar doğrultusunda bakkal, market, manav, fırın gibi vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılayacağı işletmeler, farklı farklı saatlerde açık oluyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde AVM gibi yerler de kapalı oluyor.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içi bakkal ve marketler saat 10.00’dan 20.00’ye kadar açık olacak. Hafta sonu da daha kısıtlı bir zamanda marketler müşterilerine hizmet veriyor.

1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, uygulanan kural ve tedbirlerin kentlerin risk grubuna göre kademeli bir şekilde esnetilmesine karar verilmişti. Kontrollü normalleşme dönemine dair temel usul ve esaslar tekrardan belirlenmişti. Daha evvel yayınlanan genelgelerde açılış- kapanış saatleri belirlenen market, bakkal, kasap, manav, kuaför, berber ve güzellik salonu, ayakkabıcı, terzi gibi iş yerlerinin açılış- kapanış saatlerinin orta, düşük ve yüksek risk grubundaki kentlerde 07.00 ile 20.00 saatlerinde açık olacak şekilde ayarlandığı belirtilmişti.