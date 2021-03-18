Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? Pazar günü nüfus daireleri kaça kadar açık?

Nüfus Müdürlükleri normal şartlarda hafta içi mesai saatleri içinde hizmet veriyor. Ancak sınav günleri ve farklı sebeplerle açık olmaları gerektiği durumda hafta sonları da belli zamanlarda hizmet verebiliyorlar. Bu pazar günü de 2021 - Tus 1. Dönem Sınavı ve 2021 - STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı için bazı Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

TUS İÇİN HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK??

ÖSYM, resmi Twitter hesabında paylaştığı yazı ile "21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ile 2021 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Mart 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir." diyerek 21 Mart 2021 tarihinde açık olacak İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerini açıkladı.