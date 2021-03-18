HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? Pazar günü nüfus daireleri kaça kadar açık?

Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? Pazar günü nüfus daireleri kaça kadar açık?

18.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 - Tus 1. Dönem Sınavı 21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak. 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek adaylardan T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da nüfus cüzdanı olmayan adaylar sınava kabul edilmeyecek. Bu sebeple bazı nüfus müdürlükleri 21 Mart 2021 pazar günü, sınava girecek adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlemek için açık olacak.

Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? Pazar günü nüfus daireleri kaça kadar açık?

Nüfus Müdürlükleri normal şartlarda hafta içi mesai saatleri içinde hizmet veriyor. Ancak sınav günleri ve farklı sebeplerle açık olmaları gerektiği durumda hafta sonları da belli zamanlarda hizmet verebiliyorlar. Bu pazar günü de 2021 - Tus 1. Dönem Sınavı ve 2021 - STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı için bazı Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

TUS İÇİN HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK??

ÖSYM, resmi Twitter hesabında paylaştığı yazı ile "21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ile 2021 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Mart 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir." diyerek 21 Mart 2021 tarihinde açık olacak İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerini açıkladı.

TUS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Bu açıklamaya göre;

  • Ankara ili Çankayya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No : 24 Kızılay / Çankaya
  • İstanbul ili Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi Nakil Sokak No : 2 Kadıköy / İstanbul
  • İstanbul ili Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Cendere Caddesi No : 8/B Kat :1 Kağıthane / İstanbul
  • İzmir ili Bornova ilçesi Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No : 1 Hükümet Konağı Bornova / İzmir

adreslerinde bulunan Nüfus Müdürlükleri 21 Mart 2021 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında açık olacak.

Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? Pazar günü nüfus daireleri kaça kadar açık?

TUS NEDİR?

TUS, Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı'dır. TUS'a giren adaylar, yeterlilik esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi için tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavramları, ilke ve yöntemler ile düşünme ve belirli durumlara uygulama yetilerini ölçen sorular ile sınanmaktadır.

TUS'un amacı, bu sınavın sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçmek ve tercihlerine göre uygun kontenjanlara yerleştirmektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
İşte YÖKDİL giriş yeri sorgulama sayfasıİşte YÖKDİL giriş yeri sorgulama sayfası
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama sayfası | YÖKDİL sınav giriş belgeleri erişime açıldı

İşte YÖKDİL giriş yeri sorgulama sayfası

e-Okul neden açılmıyor? e-Okul sistemine giriş problemi

e-Okul neden açılmıyor?

18 Mart’ta okullar tatil mi? Çanakkale Zaferi’nde okul var mı?

18 Mart'ta okullar tatil mi?

YKS geç başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

Üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten Bahar dönemi üniversite kararı

Üniversiteler ne zaman açılacak?

DGS başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 DGS takvimi açıklandı

DGS başvurularında geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.