Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? Pazar günü nüfus daireleri kaça kadar açık?

Nüfus Müdürlükleri normal şartlarda hafta içi mesai saatleri içinde hizmet veriyor. Ancak sınav günleri ve farklı sebeplerle açık olmaları gerektiği durumda hafta sonları da belli zamanlarda hizmet verebiliyorlar. Bu pazar günü de 2021 - Tus 1. Dönem Sınavı ve 2021 - STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı için bazı Nüfus Müdürlükleri açık olacak.
ÖSYM, resmi Twitter hesabında paylaştığı yazı ile "21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ile 2021 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Mart 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir." diyerek 21 Mart 2021 tarihinde açık olacak İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerini açıkladı.
Bu açıklamaya göre;
adreslerinde bulunan Nüfus Müdürlükleri 21 Mart 2021 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında açık olacak.
TUS, Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı'dır. TUS'a giren adaylar, yeterlilik esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi için tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavramları, ilke ve yöntemler ile düşünme ve belirli durumlara uygulama yetilerini ölçen sorular ile sınanmaktadır.
TUS'un amacı, bu sınavın sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçmek ve tercihlerine göre uygun kontenjanlara yerleştirmektir.
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