Hafta sonu rahatlığını sonuna kadar yaşatan sweatshirt elbise modelleri

Soğuk havalarda şık bir kombin hazırlamanın biraz daha zor olduğu düşünülür. Neyse ki sizi sıcacık tutacak ve tarzınıza enfes bir dokunuş yapacak sweatshirt elbiseler ile işiniz oldukça kolaylaşacak. İster spor ayakkabılarla ister botlarla kombinleyebileceğiniz sweatshirt elbise modelleri ile hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz. İşte, size hafta sonu rahatlığını sonuna kadar yaşatacak sweatshirt elbise modelleri...

1. Kapüşonlu bir sweatshirt isteyenlerin tercihi: Acramy Sweatshirt Elbise

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Rahat ve sıcacık bir gün geçirmek isteyenlerin öncelikli tercihlerinden olan Acramy Sweatshirt Elbise, pamuklu dokusuyla cildinize yumuşacık bir his verir. İlkbahar, sonbahar veya kış aylarında gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu model; rengi ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinize çeker. Bu elbiseyi arkadaş buluşmalarında, aile ziyaretlerinde, pikniklerde ve dilediğiniz her yerde doğru parçalarla kombinleyerek giyebilirsiniz.

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2. Çok sevilen markanın en rahat hali: Tommy Hilfiger Hoodie Günlük Elbise

Şık tasarımlarıyla modaya yön veren markalardan biri olan Tommy Hilfiger, gününü rahat bir şekilde içinde geçirmek isteyenler için hazırladığı sweatshirt elbiseyle kalpleri çalıyor. Markanın kalitesini yansıttığı bu elbise, sportif bir şıklık ve kusursuz bir rahatlık arayanlar için oldukça ideal. Tasarımında markasının ismini ön plana çıkaran Tommy Hilfiger, elbiseyi sıra dışı bir görünümle harmanlayarak sunuyor. %95 oranında pamuk içeren elbise, konfor arayanların bir numaralı tercihi olarak dolaplarda yerini alıyor.

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3. Konfor ve şıklığın adresi: Pull & Bear Sweatshirt Elbise

Dönemin sıklıkla tercih edilen markalarından Pull & Bear, bu sweatshirt elbise modeliyle kalbinizi kazanmaya geliyor. İlayda Alişan'ın oldukça beğeni toplayan ve çok konuşulan kombininin yıldız parçası olan bu elbise, rahat kesimi ve yumuşacık dokusuyla teninizi sarıyor. Dilerseniz bu elbiseyi siz de İlayda Alişan gibi renkli bereler, soket çoraplar ve spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz. Daha farklı bir görünüm yaratmak istiyorsanız bot veya çizmeleri de tercih edebilirsiniz!

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4. Her hava durumuna uygun: Trend Alaçatı Stili Yarım Kol Sweatshirt Elbise

Genellikle uzun kollu olarak tasarlanan sweatshirt elbiseler, havalar biraz ısındığında dolaplarda kilitli kalabiliyor. Her mevsime göre farklı parçalarla birleştirerek giyebileceğiniz Trend Alaçatı Stili elbise, yarım kollu tasarımı ile sizlere daha geniş bir kullanım imkanı sunuyor. Serin havalarda uzun kollu tişörtlerle kombinleyebileceğiniz bu modeli, daha ılık havalarda yalnız başına kullanabilirsiniz. Bisiklet yakası ve oversize kesimiyle her durumda kusursuz rahatlığı hissedebilirsiniz.

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5. Elbiseyle sokak şıklığı: Urban Classics Ladies Modal Terry Crew Dress Elbise

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"Çok sevdiğim o sweatshirtü keşke her ortamda giyebilsem." diyenler için harekete geçen Urban Classics, hayalleri gerçekleştiriyor. Uzun kollu ve yüksek yakalı elbise, sokak stilinin öncüsü oluyor. Oversize kesimiyle size kendinizi pamuklara sarılmış gibi hissettiren bu elbiseyi farklı parçalarla birleştirerek her ortama uygun hale getirebilirsiniz. Bu sweatshirt elbise; sportif, kadınsı ve rahat tasarımıyla şehrinizin moda ikonu olma yolunda en büyük destekçiniz olacak!

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6. Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi: Setre Kapüşonlu Sweatshirt Elbise

Sweatshirt elbise modelleri arasından çarpıcı tasarımıyla sıyrılan Setre, tarzını sweatshirt elbiseyle taçlandırmak isteyenler için tasarladığı iki renkli modeliyle stil sahibi kadınlara hitap ediyor. Spor ayakkabı, mevsimlik ceketler ve hafif bir makyajla oldukça şık bir tarz oluşturabileceğiniz elbise modeli; günlük kombinlerinizi sıra dışı bir dokunuşla tamamlıyor. Rahat kesimi, dizlerin biraz üzerinde biten boyu ve yumuşacık dokusuyla konfor isteyenler için de ideal bir kullanım sunuyor.

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7. Özel günlerde bile sweatshirt elbise giymek isteyenlere: Hoelo Sweatshirt Elbise

Sadece günlük kullanımda değil, girdikleri her ortamda sweatshirt elbisesiyle özgün tarzlarını konuşturmayı sevenler için tasarlanan Hoelo Sweatshirt Elbise; özel günlerinizde bile tercih edebileceğiniz bir şıklıkla karşınıza çıkıyor. Orta dik yakası ve ribanalı kollarıyla daha şık bir stil vadeden elbise, topuklu ayakkabılarla tamamlanabilecek bir asalet sunuyor. Estetik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken sweatshirt elbise, aynı zamanda %100 organik pamuk içeriğiyle rahatlığı da ön plana çıkarıyor.

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8. Maksi uzunluk, maksimum rahatlık: Soufeel Sweatshirt Elbise

Genellikle mini ve midi olarak sunulan sweatshirt elbiselere Soufeel farklı bir dokunuş yapıyor. Maksi boy olarak tasarlanan elbise, sıcacık bir battaniye görevini üstleniyor. Yuvarlak ve dik yakayla tamamlanan elbise, sizi soğuktan etkili bir şekilde koruyor. Ön kısmında bulunan cebi sayesinde işlevsel bir kullanım da sunan elbise, bir sweatshirtte aranan tüm özellikleri bir araya getiriyor. Rahat bir kesime sahip Soufeel Sweatshirt Elbise'yi bot veya spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

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9. Klasiklerin dışında bir deneyim: Lamante Sweatshirt Elbise

Özgün tasarımıyla göz kamaştıran Lamante Sweatshirt Elbise, alışılagelmiş modellerin oldukça dışında bir duruş sunuyor. Etek kısmının iki tarafında da fermuar bulunan elbise, yırtmaçlı veya yırtmaçsız olarak kullanılabiliyor. Beyaz kumaş üzerine siyah çizgilerle işlenen fermuarlar, oldukça şık bir görünüm sağlıyor. Aynı şekilde yaka kısmı da fermuarla taçlandırılan model, yakası açık veya kapalı olarak tercih edilebiliyor. Ön tarafında cep bulunan sweatshirt elbise, hem şık tasarımı hem rahat dokusuyla göz dolduruyor.

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10. Büzgü detaylarıyla vücut hatlarını vurgulamak isteyenlere: Trend Alaçatı Stili Sweatshirt Elbise



Bol kesim elbiseler, hareket özgürlüğü ve konfor sunan tasarımlarıyla beğeni kazanıyor olsa da bazı günlerde vücut hatlarınızı ortaya çıkaracak modelleri tercih etmek isteyebilirsiniz. Tam da bu noktada Trend Alaçatı Stili Sweatshirt Elbise, yardımınıza koşuyor. Belindeki büzgü detayıyla vücudunuzu orantılı bir şekilde bölüyor ve hatlarınızın güzelliğini vurguluyor. Yuvarlak yakası, kol manşetleri ve omuz kısmında bulunan yazı detayıyla oldukça şık bir tarz sunuyor.

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