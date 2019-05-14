KADIN

Haftada dört kez dar kot pantolon giyiyorsanız genital durumu risk altına sokabilirsiniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 14.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Haftada dört kez dar pantolon giymek vajinada tahrişe yol açıyor. Vajinanın tamamen tıraş edilmesi ise hem yanmaya ve hem de enfeksiyonları besleyen bir ortam oluşturulmasına neden oluyor.

Haftada dört kez dar kot pantolon giyiyorsanız genital durumu risk altına sokabilirsiniz

Uzmanlar, haftada dört veya daha fazla kez sıkı kot giyen kadınların, kronik ağrıya neden olan vulvodini riskini iki katına çıkardıklarını söyledi.

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Vulvodini, yaşamları boyunca kadınların yüzde 16'sını etkileyen kronik, açıklanamayan ve halsiz bırakan vulva ağrısıdır.

Alt Genital Sistem Hastalığı Dergisi'nde yayınlanan makalede giyim ve genital bölge tıraşının ortaya çıkardığı etki ele alındı. Yayımlanan makaleye göre ''sıkı kesim kotlar, vulva ağrısıyla ilişkili olan genital sistem enfeksiyonlarını besleyen bir ortam yaratıyor.''

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ABD'deki Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışma lideri Dr. Bernard Harlow konu hakkında şunları söyledi: ''Özellikle ergenlik çağındaki kızlarda vajina bölgenin tıraş edilmesi bölgeyi iltihaplanmaya uygun bir hale getiriyor. Vuldaki ağrı genital sistem enfeksiyonlarını besleyen bir ortam yaratabilir.''

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  • Vulvodini olarak da bilinen bu durum inanılmaz derecede acı verdiği için vajina depresyonu olarak da anılıyor. Durumun kadınların yaklaşık yüzde 16'ini etkilediği düşünülüyor ve ana semptomu vulva ve çevresinde kalıcı bir ağrı olarak ifade ediliyor.

TEDAVİ ŞEKLİ NASIL?

Vajina depresyonu için genellikle anestezik jel ve antidepresanlar gibi reçeteli ilaçlar öneriliyor. Acıyı hafifletmek için evde yapacaklarınız ise % 100 pamuklu iç çamaşırı, kokulu hijyen ürünlerinden kaçınmak ve vajina bölgesine soğuk kompresler uygulamak.

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Bununla birlikte, yeni araştırmalar vulvodini hastası olan milyonlarca kadının hayatını iyileştirmenin alternatif bir yolunu bulmuş olabilir. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden araştırmacılar, grup terapisinin semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vulvodini dar pantolon zararları

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