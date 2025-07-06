Haftanın en çok hangi gününü sevdiğini tahmin ediyoruz!
Her gün sanki birbirini tekrar ediyor gibi görünse de haftanın bir günü senin favori günün olabilir! Bunun nedeni karakterine ve sevdiğin şeylere bağlı olarak değişir. Peki, hiç ruhunun hangi güne ait olduğunu hiç düşündün mü? Soruları cevapla, favori gününü bul!
22.06.2025 23:47
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Bakalım, haftanın hangi gününü seviyorsun?
1/8
İlk soru ile başlayalım. Sana göre "mükemmel gün" nasıl olur?
Eğer bütün işlerimi hallettiysem benim için verimli bir gündür!
Yoğun olabilir ama arada kendime de zaman kalmalı...
Eğlendiğim ve tadını çıkardığım bir günden daha iyisi olamaz!
Sessiz sakin ve kendimle kaldığım gün benim için verimlidir!
2/8
Hafta içi bir akşam genelde ne yapmayı tercih edersin?
Yarın günümün nasıl geçeceğini planlarım.
Evde kendi kendime bir hobimle ilgilenirim.
Arkadaşlarımla dışarı çıkar, keyfime bakarım!
Genellikle işlerim var, onlara koşturuyorum.
3/8
Sana en çok ilham veren şey aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Başlangıçlar ve yeni hedefler...
Kendimi geliştirmek...
Sevdiklerimle birlikte eğlenmek...
Doğa, sessizlik, müzik...
4/8
Kalabalık bir arkadaş grubunda sen nasılsın?
Tüm organizasyon benden sorulur!
Ortamı yumuştan her zaman benimdir.
Espriler yapar, herkesi güldürürüm!
Sessizce gözlem yapar, yeri geldiğinde de konuşurum!
5/8
"Boş gün" deyince aklına ilk gelen ne olur?
Ertelediğim işleri toparlarım ki sonradan birikmesin.
Dinlenirken bir yandan da minik planlar yaparım.
Boş gün = Gezmek, eğlenmek!
Hiçbir şey yapmadan sadece yatmak!
6/8
Peki, genelde planlı mı yoksa spontane mi yaşarsın?
Planlıyım, her şeyin bir zamanı olmalı!
Genel olarak planlıyım ama yine de arada kaytarırım.
Plansız yaşarım, spontane benim göbek adım.
Plan yaparım ama bazı günler her şeyi kenara atarım.
7/8
Zamanı durdurabilsen hangi anı uzatmak isterdin?
Sabahın ilk saatleri insana huzur veriyor...
Gün ortasında içilen bir kahve...
Güneş batarken kahkaha dolu anlar.
Gece geç saatlerde kimsenin olmadığı bir sokakta yürümek.
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