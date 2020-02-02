Hafter, Cenevre’deki komisyon görüşmelerine katılacak

Libya’nın darbeci generali Halife Hafter’in Cenevre’de ateşkesi görüşmek üzere gerçekleştirilecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacağı açıklandı.

Darbeci general Halife Hafter’in İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek 5+5 askeri komisyon görüşmelerine katılacağı duyuruldu. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu’nun (UNSMIL) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya’nın doğusundaki Ar Rajma bölgesinde, Cenevre’de başlaması beklenen Ortak Askeri Komisyon (5+5) müzakerelerine katılacağını doğrulayan Hafter ile bir araya geldi" denildi. Görüşmelerde siyasi ve ekonomi konuların ele alındığı da belirtildi.

BM tarafından oluşturulan komitede Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin 5 temsilcisi ve darbeci general Hafter’e bağlı güçlerin 5 temsilcisi yer alacak. Komisyonun kuruluşu 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen Libya konferansında açıklanmıştı.

