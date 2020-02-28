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Hafter Trablus’u vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Hafter güçlerinin Libya’nın başkenti Trablus’a yönelik saldırısının ardından Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu. Libya’da Hafter güçleri başkent Trablus’u vurmaya devam ediyor.

Hafter güçlerinin Libya’nın başkenti Trablus’a yönelik saldırısının ardından Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu.

Libya’da Hafter güçleri başkent Trablus’u vurmaya devam ediyor. Şehrin farklı yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen topçu ve roket saldırısı sonucu büyük maddi zarar meydana geldi.

Trablus’un Mitiga Havalimanı’nın dün 2 roket ile vurulmasının ardından gece saatlerinde bütün seferler askıya alındı. Havalimanında mahsur kalanlar ise tahliye edildi. Evlerde ve şehrin altyapısında büyük maddi hasar meydana gelirken, saldırıda sokakta bulunan araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Yerel kaynaklara göre, Trablus’un Abu Salim ilçesinde Hafter güçlerinin saldırıları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya

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