Haiti Devlet Başkanı Moise, ABD'den insani yardım talep etti

Ekonomiyi durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların 6'ncı haftasına girdiği Haiti'de, Devlet Başkanı Moise, bu ay içinde düzenlediği basın toplantısında, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini ve görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Moise, Haiti'nin krizi fırsata çevirebileceğine işaret ederek, protestoları organize eden muhalif liderlere diyalog çağrısını yineledi.

Ne tür bir yardım istediğini belirtmeyen Moise, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül'de hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Yaklaşık 2 aydır süren protestolarda en az 20 kişinin öldüğü ve 2 milyondan fazla öğrencinin okula gidemediği ifade ediliyor.

Port-au-Prince'de, geçen hafta gösteri düzenleyen öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ön şartı olarak Devlet Başkanı Moise'nin istifasını istemişti.

- Moise'ye karşı protestolar