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Haiti Devlet Başkanı Moise, ABD'den insani yardım talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 00:02 | Son Güncelleme

Haiti Devlet Başkanı Moise, ABD'den insani yardım talep etti

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de haftalardır süren protestolarda istifası istenen Devlet Başkanı Jovenel Moise, ABD'den insani yardım talep etti.

Hükümet karşıtı protestoların 7'nci haftasına girdiği Karayip ülkesi Haiti'de, Devlet Başkanı Moise, "Radio Metropole"e verdiği röportajda, ABD hükümetinden insani yardım talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Ne tür bir yardım istediğini belirtmeyen Moise, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Moise, Haiti'nin krizi fırsata çevirebileceğine işaret ederek, protestoları organize eden muhalif liderlere diyalog çağrısını yineledi.

Devlet Başkanı Moise'nin konuşmasından kısa süre sonra, başkent Port-au-Prince'in çeşitli bölgelerinde binlerce protestocu, Moise'nin istifası talebiyle yeniden sokakları doldurdu.

- Moise, istifa etmeyeceğini açıklamıştı

Ekonomiyi durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların 6'ncı haftasına girdiği Haiti'de, Devlet Başkanı Moise, bu ay içinde düzenlediği basın toplantısında, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini ve görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül'de hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Yaklaşık 2 aydır süren protestolarda en az 20 kişinin öldüğü ve 2 milyondan fazla öğrencinin okula gidemediği ifade ediliyor.

Port-au-Prince'de, geçen hafta gösteri düzenleyen öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ön şartı olarak Devlet Başkanı Moise'nin istifasını istemişti.

- Moise'ye karşı protestolar

Haiti'de, 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela hükümetinin 2005'te başlattığı petrol yardım programı "Petrocaribe" fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.

Yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, başta Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı.

"ABD yanlısı olmakla" suçlanan Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilerde, gösterilerde şubat sonu itibarıyla en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Moise'nin istifası talebiyle Port-au-Prince'de haziranda düzenlenen protestolarda, kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşte, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Haiti'de, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haiti Haiti'deki protestolar Jovenel Moise

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