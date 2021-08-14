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  4. Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları olduğu açıklandı

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları olduğu açıklandı

14.08.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayip ülkesi Haiti, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yetkililer can kaybı yaşandığını aktarırken ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları olduğu açıklandı

Karayip ülkesi Haiti, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü, Petit Trou de Nippes kasabasının 8 kilometre dışı. 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilen depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu yüksek Port-au-Prince'e 150 kilometre mesafede.

Yetkililer can kaybı yaşandığını aktarırken ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Depremin ardından gelen sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hasar görmüş ve yıkılmış binalar olduğu görülüyor.

Haiti, 2010'da 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve ülkenin alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü depremin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı.

Haiti'de sivil savunma yetkilisi Jerry Chandler, "Ölümlerin yaşandığını teyit edebilirim ama ölü sayısına henüz vakıf değiliz. Hala bilgi toplamaktayız" dedi.

İlk görüntülerde, yıkılan evlerin yanı sıra bir kilisenin yerle bir olduğu görülüyor.

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