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Haiti'de öğretmenler Devlet Başkanının istifası için sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

Başkent Port-au-Prince'de protesto düzenleyen öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ön şartı olarak Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını talep etti

Karayip ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de gösteri düzenleyen öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ön şartı olarak Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını istedi.

Caracas merkezli televizyon kanalı TeleSur'un haberine göre, ülkede Devlet Başkanı Moise'e karşı 6 haftadır devam eden protestolar kapsamında öğretmen birlikleri gösteri yaptı.

Göstericiler, halkın en önemli problemlerini bir an önce çözebilecek yeni bir hükümetin göreve gelmesini talep etti.

Haiti Eğitimcileri Ulusal Birliği Genel Sekreteri Josue Merilien, "Moise ve diğer yasal soyguncular cezaevine kapatılmalı." ifadesini kullandı.

Protestoya yüzlerce kişi katılırken, gösterilerin Moise istifa edene kadar süreceği belirtildi.

- Devlet Başkanı Moise istifa etmeyeceğini açıklamıştı

Ekonomiyi durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların altıncı haftasına girdiği Haiti'de Devlet Başkanı Moise, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini, görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül tarihlerinde hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de olduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Geçen hafta, hükümeti protesto sırasında ölen göstericilerin cenazesi şiddet olaylarına sahne olmuştu.

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