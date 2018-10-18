HABER

Haiti'de yolsuzluk protestoları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Port-au-Prince'deki gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Karayip ülkesi Haiti'de petrol yardım programı fonlarının kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine başlayan hükümet karşıtı protestolarda iki kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Emniyet Sözcüsü Michel-Ange Louis-Jeune, polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda 11 göstericinin polisin açtığı ateş sonucu, 11 polisin de göstericilerin attığı taşlarla yaralandığını bildirdi.

Olayda iki gösterici hayatını kaybetti. Yaralanan göstericilerden üçünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Başkent Port-au-Prince'deki gösteriler sabah saatlerinde başladı. Cite Soleil yakınlarındaki Pont-Rouge'da ülkenin kurucularından Jean Jacques Dessalines için düzenlenen anma törenine katılmak üzere bölgeye gelen Devlet Başkanı Jovenel Moise'yi protesto etmek amacıyla toplanan kalabalığı dağıtmak için polis göstericilerin üzerine ateş açtı.

Devlet başkanının konvoyu, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Haiti Senatosunca yürütülen soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptığı öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı, bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

PARTNERNormal doğumun faydalarıNormal doğumun faydaları
Bakan Selçuk, memleketi Aydın'daBakan Selçuk, memleketi Aydın'da
Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haiti Petrocaribe yolsuzluk protestoları

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.