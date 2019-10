HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC’de bir dizi temaslarda bulundu. Arslan, ziyaretleri kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14. Olağan Genel Kurul sonrasında HAK-İŞ’e bağlı sendikalara teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk olarak üyesi olan KKTC Kamu-Sen’i ziyaret etti. Kıbrıs ziyareti kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret eden Arslan, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Arslan, Başbakan Tatar’ın seçilmesinin Türkiye kamuoyunda da önemli bir yer bulduğunu dile getirerek, “HAK-İŞ olarak sizinle beraberiz. Mücadelenizi destekliyoruz. KKTC bugün de, yarın da ilelebet var olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KKTC Kamu-Sen, Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin adıdır”

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı KKTC Kamu-Sen’in tarihsel olarak durduğu bir yer olduğunu belirten Arslan, “KKTC Kamu-Sen’i Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin adı olarak görüyoruz. Sendikamız kurulduğu günden bu yana her zaman yerli ve milli bir duruş sergilemiş, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerde her zaman olumlu bir rol üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için her zaman sorumluluk almıştır” dedi.