Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Taşeron işçilerinin kadro alması, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatıyla ilgili en büyük reformudur." dedi.

Amasya'da Hakimiyet Parkı'nda bir düğün salonunda, Amasya Belediyesi ile Hizmet-İş ve Hak-İş arasında düzenlenen "Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"ne katılan Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınma sürecini değerlendirdi.

Türkiye'de, Hak-İş'in çabalarıyla çalışma hayatında çok önemli bir reformun gerçekleştirildiğini belirten Arslan, "Bu 14 milyon 5 yüz bin işçinin içinde taşerondan kadroya geçenleri bir kenara koyarsak bakanlıklarımızda, belediyelerimizde, özel idarelerde, üniversitelerde KİT'lerde çalışan kamudaki işçi sayısı sadece 180 bin. 14 milyon 500 bin işçinin sadece 180 bini kamuda çalışıyor. Taşeron işçilerinin kadro alması, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çalışma hayatıyla ilgili en büyük reformudur. Üstelik bu reformun bir başka temel özelliği vardır. Bundan sonrası için de sadece bu çalışanların kamuda kadroya alınması değil, bundan sonra da belediyelerde, üniversitelerde, özel idarelerde, bakanlıklarda personel temini için ihale açılamayacak. Yani taşeron sistemi bundan sonra da yasaklanmış olacak." diye konuştu.