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  4. Hak-İş'ten "27 Nisan e-muhtırası"na dair açıklama:

Hak-İş'ten "27 Nisan e-muhtırası"na dair açıklama:

27.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat 'postmodern' darbesine, 27 Nisan 'e-bildirgesine', 27 Mayıs 1960 darbesine ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk"

Hak-İş, bütün antidemokratik müdahaleleri reddederek, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduğunu bildirdi.

Hak-İş Yönetim Kurulunca "27 Nisan e-muhtırası"nın yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş'in kurulduğu günden beri darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır aldığı vurgulandı.

Darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddettiğini ifade eden Hak-İş yönetimi, açıklamasında şunları kaydetti:

"12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat 'postmodern' darbesine, 27 Nisan 'e-bildirgesine', 27 Mayıs 1960 darbesine ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. 27 Nisan e-muhtırasının yayınlanmasının hemen ardından yaptığımız açılamayla 'Yapay gerilimler çıkartmak, Türkiye'yi üçüncü dünya karanlığına çekmeye çalışmak, istikrarsızlığa ve izolasyonlara mahkum etmek ülkemiz için stratejik bir kayıp oluşturacaktır. Türkiye'nin kulvar değişikliğine zorlanması kaygı vericidir' dedik. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da demokrasiden yana tavır aldık, bu uğurda şehit ve gaziler verdik. Türkiye'nin geleceğine kasteden, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa olsun antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlatmak isteriz."

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